Pachuqueño: ¿Ya votaste por tu representante de colonia? Tienes hasta el 11 de noviembre

¿VIVES EN ESTAS COLONIAS? CONSULTA LAS FECHAS DE ELECCIÓN

¿Vives en Pachuca y aún no has votado por tu representante de colonia?, recuerda que todavía tienes hasta el 11 de noviembre para elegir a 63 de los 84 delegados y subdelegados del municipio.De acuerdo con los lineamientos de ladel ayuntamiento de Pachuca, este lunes se llevará a cabo la votación de las colonias Infonavit Santa Julia y el Huixmí.Además del fraccionamiento Jardines de Colosio y barrio El Lobo. Mientras que el día 17 la votación será en La Raza, Punta Azul y la colonia Unión Popular.De conformidad con la convocatoria, el proceso de elección se desarrollará en cuatro bloques, de los cuales aún restan tres.Toda vez que son 52 colonias, 15 fraccionamientos, 12 barrios y cinco comunidades, los que elegirán a sus delegados.Cabe mencionar que el periodo de campañas inició desde el 27 de septiembre y concluirá el 3 de noviembre. A M Hidalgo lo publicó: Por fin, publican convocatoria para elección de delegados en Pachuca Mientras que las votaciones finalizarán el 11 de octubre; posteriormente, los 84ganadores tomarán posesión de su cargo en diciembre de 2018 y estarán al mando de sus colonias durante un año.El próximo viernes 19 de octubre, lade delegados se hará en las colonias Cubitos, Plutarco Elías Calles, Ricardo Flores Magón y Nueva Francisco I. Madero.Dos días después, el 21 de octubre, la elección estará en el barrio de Santiago y Arizpe, El Arbolito, La Surtidora y los fraccionamientos Paseos de Camelinas y Real de la Plata.El 22 de octubre, en la tercera sección de la colonia Adolfo López Mateos, Santa Julia y Mártires 18 de Agosto.En tanto, el miércoles 24 de octubre las votaciones se llevarán a cabo en la colonia Crisol, Sierra Bonita, Condesa y Europa.En caso de que su colonia no aparezca en el listado anteriormente enunciado, puede consultar el día de votación aquí: Lineamientos para la Elección de Delegados y Subdelegados Municipales 2018. Todos están viendo: