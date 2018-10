Apuñalan y golpean a vocera de CCH Naucalpan

Se detalló que "fue interceptada por un automóvil del que bajaron unos sujetos quienes la golpearon, apuñalaron y amagaron con violentar a otros miembros del Movimiento Estudiantil".

"Responsabilizamos a la Rectoría, al Gobierno Federal, al de la Ciudad de México y al del Estado de México de cualquier otra agresión que sufra un miembro del movimiento. Responsabilizamos a Benjamín Barajas, director general de CCH, a Keshava Rolando, director de CCH Naucalpan, y a personal administrativo ya que la represión hacia estudiantes ha llegado a punto crítico".

CCH Naucalpan investiga presunto ataque a vocera del plantel

UNAM investiga presunto ataque a alumna del CCH Naucalpan

"Solicitamos atentamente nos ayuden a conocer sus datos para condenar acciones inadmisibles como esa y realizar las denuncias que correspondan", indicó la máxima casa de estudios.

"Iniciamos las indagaciones para conocer la identidad de la alumna, a fin de prestar el apoyo inmediato, y en ninguna de las informaciones que circulan en redes se menciona su nombre ni el del hospital en el que, aseguran, fue internada".

En el documento se afirma que personal de la universidad seguirá investigando hasta conocer el paradero de la alumna "en caso de que se confirme el supuesto ataque".

Hasta las 15:00 horas de este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no tiene denuncia, ni indicios, dela una activista del CCH Naucalpan, que presuntamente habría sidoen las inmediaciones de este plantel de la UNAM, de acuerdo a una denuncia realizada en la Asamblea Interuniversitaria que se realiza este domingo en Ciudad Universitaria.De acuerdo con los activistas, la joven estudiante dely vocera de este plantel en la asamblea interuniversitaria, de quien no se dio a conocer su nombre, habría sido agredida la noche del sábado en las inmediaciones de este campus de la UNAM, ubicado en Los Remedios; más tarde difundieron que la agresión fue "afuera del Metro Cuatro Caminos, en un, por cuatro sujetos que la sometieron y apuñalaron", provocando una lesión de más de 10 centímetros de largo, por lo que afirmaron fue trasladada a un hospital cercano.Sin embargo, autoridades de la Fiscalía mexiquense informaron que realizaron una búsqueda en 12 hospitales de la zona,a alguna joven estudiante lesionada o que hubiera sido atendida, indicaron fuentes oficiales de la FGJEM, quienes no descartaron que la joven pudiera estar en algún hospital de la Ciudad de México.La indagatoria la realizaron la Cruz Roja de Naucalpan; Clínica 194 del IMSS; Hospital General de Naucalpan; Clínica Arias; Clínica Santa Clara; Hospital Loma Linda; Clínica Médico y Asociados; Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas; Clínica San Miguel; Hospital Satélite; Torre Médica Satélite y el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS.Alumnos deldenunciaron que ayer su comisionada para asistir a la Asamblea Interuniversitaria fue apuñalada y golpeada por un grupo de hombres que bajaron de un automóvil.A través de redes sociales de la Asamblea universitaria se informó que el ataque ocurrió ayer aproximadamente a las 19:00 horas cuando la joven caminaba al Puente del túnel cercano al CCH.La respuesta de la asamblea a esta agresión se difundió en redes sociales y en esta responsabilizan a la Rectoría de la Universidad, a los gobiernos Federal y de la Ciudad de México, al Director General de CCH y al Director del Plantel Educativo.Se informó que los agresores huyeron del lugar, mientras que la familiar que acompañaba a la estudiante se puso en contacto con gente de su familia y la joven fue trasladada a un hospital cercano.Autoridades académicas del CCH Naucalpan indagan la identidad y el hospital al que presuntamente pudo ser trasladada una estudiante de este colegio, que sería lesionada anoche en las inmediaciones de este plantel de la UNAM.En redes sociales en las que interactúan estudiantes del CCH Naucalpan se denunció que "un automóvil interceptó a la vocera – de la asamblea interuniversitaria- y a su familiar llegando al puente del túnel cercano" a este plantel ubicado en la zona de Los Remedios, de donde se bajan 4 sujetos no mayores de 25 años y ahí someten y apuñalan a la vocera, los sujetos huyen" y la estudiante fue trasladada al hospital más cercano, con una herida mayor a los 10 centímetros, que afortunadamente no tocó ningún órgano vital".EL UNIVERSAL indagó en la Cruz Roja de Naucalpan ubicada a una cuadra del plantel educativo, sobre la atención y eventual ingreso a una joven estudiante, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y en el hospital de la Benemérita Institución el doctor López, médico de guardia, informó que a su área de urgencias no llegó ninguna mujer lesionada, ni con golpes o heridas por armas de fuego o punzocortantes. "Sólo atendimos pacientes hombres, que llegaron lesionados desde la noche del sábado hasta el mediodía de este domingo", al tiempo que leyó un listado de pacientes, todos hombres.Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que tampoco recibió denuncia o tuvo conocimiento de alguna mujer joven que llegara lesionada por golpes o armas a hospitales de la zona de Naucalpan, no obstante, volverían a indagar en Traumatología de Lomas Verdes del IMSS.A su vez, autoridades municipales de Naucalpan indicaron que cuerpos de emergencia de este ayuntamiento no registraron y recibieron solicitud de apoyo, por parte de algún familiar o estudiante lesionada del CCH Naucalpan.Directivos del CCH Naucalpan emitieron un comunicado este domingo en el que tomaron conocimiento, a través de redes sociales, del presunto ataque a una integrante de este plantel.Por lo que desde la noche del sábado iniciaron "indagatorias para conocer la identidad de la alumna, a fin de prestar apoyo inmediato, y en ninguna de las informaciones que circulan en redes se menciona su nombre, ni el hospital en el que aseguran fue internada".Autoridades académicas del CCH Naucalpan solicitaron "atentamente nos ayuden a conocer su datos para condenar acciones inadmisibles como esa y realizar las denuncias que correspondan".Laaseguró que investiga lo ocurrido a una alumna de CCH Naucalpan quien, de acuerdo con la Asamblea Interuniversitaria, fue agredida cuando se dirigía desde ese plantel a Ciudad Universitaria, por lo que la institución pidió datos de la joven a fin de realizar las denuncias pertinentes.A través de un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que la Dirección del CCH Naucalpan tuvo conocimiento del supuesto ataque a una joven de la comunidad vía redes sociales y aseguró que desde anoche iniciaron las investigaciones para saber qué alumna fue agredida.