Profepa investiga a minera canadiense por suelos contaminados

Luego de la denuncia de autoridades agrarias, municipales y ciudadanos de, la, inició una inspección a la presa de jales, residuos de rocas molidas tras extraerles los minerales, de la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., ubicada en el municipio de San José el Progreso, Oaxaca, a unos 40 kilómetros de la capital del estado.Durante la diligencia a dos presas, una de jales acuosos y otra de jales secos, se observó que los hechos denunciados corresponden a un desborde de la presa de jales secos, indicó.Verificó que la presa de jales secos cuenta con una pileta de colección y monitoreo del sistema de drenaje superficial, con una capacidad de siete mil metros cúbicos; esta pileta fue saturada a su máxima capacidad, lo que provocó el rebase de las aguas de escurrimiento debido a que la bomba que recircula el líquido de captación de la mencionada pileta hacia la presa de jales secos, no tuvo la capacidad para rebombear la totalidad del agua que capta la pileta.La Profepa explicó que esta pileta cuenta con una bomba con una capacidad de 600 metros cúbicos por hora, originando que el excedente del agua desbordara por gravedad hacia el cauce de un arroyo de corriente permanente denominado "El Coyote", cuyas aguas desembocan al río "Magdalena", y este a su vez al río "Atoyac".Por lo anterior, detectó que el desborde suscitado, corresponde a una salida de agua con lodos y finos de jales mineros, mismos que escurrieron a lo largo de aproximadamente cuatro kilómetros sobre el cauce del arroyo denominado "El Coyote", donde se observó impregnaciones sobre suelo natural en los márgenes del arroyo.Expuso que durante el recorrido de inspección por el lugar o zona de los hechos, no se comprobó ninguna fractura a la presa de jales acuosos o daños a la cortina de la misma, que dieran lugar a la liberación de jales almacenados en dicha presa.Por ello, inició un procedimiento administrativo en contra de la Minera Cuzcatlán, S. A. de C. V., y en caso de que se acredite una contaminación de suelo, con motivo del desborde y escurrimiento de agua con lodos y finos de jales mineros, se aplicarán las acciones y sanciones que conforme a derecho procedan.Comuneros de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado domingo 7 de octubre se generó un derrame de la presa de jales de dicha compañía, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.Indicaron que al recorrer al día siguiente la zona, se percataron de una corriente de agua de color blanca que contaminaba el paraje "La Ciénega" en Magdalena Ocotlán, donde se encuentra un retén de agua que sirve para pastoreo de animales, además de pozos que abastecen de agua potable a la comunidad.