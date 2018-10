Jared Kushner, yerno de Trump, es acusado de evadir impuestos por años

Así la investigación

Niegan evasión

Pudo no pagar en al menos 5 años

, yerno y asesor del Presidente estadounidense,ha quintuplicado su patrimonio neto durante la última década, sin embargo, durante años parece no haber pagado casi ningún impuesto federal, reveló el diarioDurante la última década, la compañía familiar de Kushner ha gastado miles de millones de dólares en la compra de bienes raíces, lo que ha disparado su patrimonio neto en casi. Sin embargo, sus facturas de impuestos bajo, segúnrevisados por el Times, son el resultado de una maniobra común de reducción de impuestos que, año con año, generó millones de dólares en pérdidas para Kushner.Pero las pérdidas fueron solo en papel. Las pérdidas se debieron a la, un beneficio fiscal que permite a los inversionistas de bienes raíces deducir una parte delde sus edificios de su ingreso sujeto a impuestos cada año.Los documentos revisados por el Times fueron creados como parte de una revisión de las finanzas de Kushner por una institución que estaba considerando prestarle fondos.Las 40 páginas del texto describen los negocios, ganancias, gastos y préstamos entre 2009 y 2016. Asimismo, contienen información que se tomó de las declaraciones dede Kushner y datos proporcionados por sus asesores.En 2015, Kushner amasóen ganancias salariales y de inversión, pero esas ganancias se vieron abrumadas pormillones en pérdidas -en gran parte por la “depreciación significativa” que tanto él como su compañía adquirieron en sus bienes raíces, revela el diario.Regalo lucrativoPor su parte, un vocero del abogado de Kusher señaló que nada en los documentos sugiere que la compañía o el mismo Kushner hayan infringido la ley. Además, señaló que todos losfueron pagados.La provisión por depreciación protege a los dueños de inmobiliarias para que sus inversiones no se vean afectadas por el desgaste de sus edificios, en teoría. Pero en la práctica, la asignación a menudo representa unpara el propietario.La ley estadounidense supone que los valores de los edificios disminuyen cada año cuando, en realidad, pueden aumentar su valor. Su flexibilidad permite a los inversores determinar susEn 2017, el Gobierno de Trump promovió una revisión radical de las leyes fiscales que ampliaron muchos de losque disfrutaban los inversores inmobiliarios, permitiéndoles obtener deducciones aún mayores.Trece asesores fiscales y abogados que sirvieron durante las administraciones de los ex presidentesrevisaron los documentos y señalaron que Kushner parecíaOtros expertos coincidieron en que Kushner probablemente tampoco pagaría mucho en los siguientes tres años.La revelación sobre los pagos mínimos de impuestos de Kushner se produce cuando los impuestos de su suegro se encuentran bajo una renovado escrutinio.