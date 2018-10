Melania Trump dice que es 'la persona más acosada del mundo'

Gente 'peligrosa' en la Casa Blanca



“Debemos educar a los niños sobre la conducta emocional social para que cuando crezcan... sepan cómo enfrentar esos problemas”

"Conozco a todos en Washington"

Eliminar gente "de la que no estoy enamorado"

La primera dama Melania Trump dice que podría ser “la persona más acosada” del mundo a juzgar por lo que “la gente dice de mí”. La señora Trump habló durante una entrevista televisada en la que promovió su iniciativa Be Best (sé el mejor), que enfrenta elLos detractores han señalado que su esposo, el presidente Donald Trump, se burla habitualmente de la gente por su aspecto personal y por lo que él considera su falta de talento o inteligencia., dijo la señora Trump en un segmento de la entrevista emitido el jueves en el programa “Good Morning America”.Dijo que su campaña se concentra en las redes sociales y la conducta en línea en parte por lo que “la gente dice de mí”.La primera dama dijo que hay personas en la Casa Blanca en las cuales ni ella ni el presidente puede confiar. No dio a conocer sus nombres, pero dijo que los reveló a su esposo. “Algunas de esas personas ya no trabajan allí”, agregó.A la pregunta de si todavía hay gente en la Casa Blanca en la cual no puede confiar, dijo “sí”.El gobierno de Trump enfrentó recientemente una columna de opinión crítica del presidente que publicó anónimamente un alto funcionario y numerosas renuncias del personal. Esta semana, la embajadora ante la ONU Nikki Haley dijo que se irá a fines de año.Entrevistado en el programa “Fox & Friends”, se le preguntó al presidente por qué sigue habiendo gente en el gobierno en las que no confían él ni su esposa.respondió.Hay “gente extraordinaria que está trabajando”, acotó. “¿Y gente de la que no estoy enamorado? Sí. Las eliminaremos, lenta pero seguramente”.La emisión completa de la entrevista con la señora Trump, realizada durante su gira reciente por África, está prevista para el viernes por la cadena ABC.