El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Fuldahttps://t.co/1Z8Khziktl — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) October 14, 2018

Una avioneta se estrella contra la multitud dejando unos 3 muertos y varios heridos en Alemania https://t.co/D57fEWO78S pic.twitter.com/Zzj4Nge1NX — RT en Español (@ActualidadRT) October 14, 2018

Cessna asesina... Un fatal accidente ocurrió este domingo en la colina Wasserkuppe, Hesse, Alemania. El piloto de una avioneta perdió el control del timón y se estrelló contra una multitud. El percance dejó como saldo tres muertos y 8 heridos. pic.twitter.com/GYrwMzM4XZ — Asimismo (@_Asimismo) October 14, 2018

Una avioneta se estrelló contra un grupo de personas en Alemania: hay tres muertoshttps://t.co/pXdeMtzE6T pic.twitter.com/OX9ehhhPdO — LOS ANDES (@LosAndesDiario) October 14, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

al ser golpeadas por unaqueluego de unen el centro de, informó la policía., se encontraban en el borde de una pista aérea en la, una colina cerca de, informó la agencia dpa citando a la policía estatal deDijo que la avioneta Cessna intentaba despegar después de una maniobra de aterrizaje abortada el domingo, pero al no lograr elevarse atravesó una cerca y golpeó a las tres personas. De inmediato no estaba claro si había más víctimas. La policía dijo que no había una multitud cerca del aeródromo en el momento del accidente.