Agenda Setting

¿Y LA MALETA?

Las autoridades judiciales no podrán ya considerar como elemento de prueba la afamada maleta negra que portaba la coordinadora de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) cuando fue detenida el 15 de junio pasado, durante un operativo implementado en el bulevar Pachuca-Pachuquilla, que comenzó como incidente vial y terminó con la vinculación a proceso por el supuesto delito de desvío de recursos para uso electoral.Durante la última audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo se ordenó reponer parte del proceso, toda vez que la citada valija fue abierta en audiencias anteriores sin la presencia de la defensora de la acusada (hecho constitutivo de violación al debido proceso) y que el juzgador federal estima ahora como inválido al haber vulnerado el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que considera la asistencia legal.Fue detenida dos semanas antes de celebrarse el proceso electoral para renovar Presidente de la República, Senadores, Diputados federales y locales en Hidalgo. En el lugar se aseguraron: su vehículo y un millón 400 mil pesos en efectivo para el pago de trabajadores de la construcción, según informó la UAEH, aunque se acusó serían empleados para financiar actos electorales dada la vinculación del Grupo Universidad con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).El martes 7 de agosto un juez de control del Poder Judicial de Hidalgo amplió a cuatro meses el plazo para la investigación complementaria. En la audiencia inicial del proceso el Ministerio Público pidió un plazo de investigación de seis meses. La defensa pedía un mes, pero la fiscalía requirió que se extendiera el periodo, aunque pronto vendría su liberación. En total silencio, el domingo 19 de agosto fue puesta legalmente en libertad, hecho que más tarde se conocería.Diez días antes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Blanca Sánchez Martínez adelantó en una entrevista publicada por la periodista, Verónica Ángeles Cilia, que esa liberación podría ocurrir en cualquier momento, es decir, lo advirtió un día después de la desactivación de la presencia de estudiantes y catedráticos universitarios en la marcha de Morena, lo que este espacio semanal interpretó en su oportunidad como parte de una negociación política.A partir de ese momento la coordinadora de Administración y Finanzas de la UAEH enfrenta su proceso en libertad, sujeta a la imposición de firma periódica, además, no debe acercarse a su centro laboral, no debe contactar a sus compañeros de trabajo y no debe abandonar Pachuca ni tampoco Mineral de la Reforma. Aunque estas condiciones pueden cambiar nuevamente a criterio del juez o jueza en turno, hasta ahora el caso camina favorable a ella.Sí, ese complemento de viaje que también fue asegurado durante la detención y que generaba tanta angustia a la Funcionaria era en demasía relevante porque contenía una computadora portátil y documentos, presuntamente los nombres de quienes habrían de recibir el dinero para operar políticamente hacia la recta final de las campañas electorales y que en la investigación servirían para fincar el delito imputado, pero quedaron sin efecto, ya que anteriormente fueron examinados por el agente del Ministerio Público sin la presencia de la defensa a quien llamaron por teléfono sin éxito para que participara, entonces procedieron con la revisión pero ahora el juez estimó que aquella acción estuvo al margen de la Ley.