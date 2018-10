Asteriscos 70

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

10-15-2018Liderazgos panistas, divergentes a Azael Hernández Cerón, proponen que sean los propios aspirantes a presidente del Comité Directivo Estatal blanquiazul quienes definan entre sí a un candidato de unidad basados en el perfil que mayor aceptación represente, según dieron a conocer a través de un documento firmado al calce. Por lo pronto, ya manifestó su aspiración Prisco Manuel Gutiérrez.Aunque Cipriano Charrez Pedraza luce muy confiado, por aquello de las dudas toma sus precauciones y arremete contra Gustavo Callejas, miembro de la CNTE y su suplente en la diputación federal por Ixmiquilpan. El controvertido Dirigente indígena acusa a su eventual relevo de participar en una campaña de difamación, lo malo es que lo hace a través de un documento apócrifo.Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo están muy enojados, ya que integrantes de la estructura priista de Pachuca aparecen en la nómina de la dependencia a cambio de acudir a las presentaciones públicas de su titular para echarle porras, mientras los empleados estatales hasta deben poner de su dinero para laborar.En tanto, la militancia de ese partido exige a su Dirigencia nacional y estatal que las próximas candidaturas a las alcaldías sean entregadas a las bases y no a hijos de funcionarios o importantes políticos, así mismo, piden regresar a ser un partido de gestión y no un club de amigos. Estas expresiones fueron recogidas en el pasado foro, que únicamente funge como estrategia de relleno.En otra de juzgados, la impericia de un agente del Ministerio Público provocó que un testimonio perdiera validez como prueba durante una audiencia del Tribunal de Oralidad donde el representante de la PGJH equivocó el apellido materno del testigo y también el nombre de la víctima. El juez, muy selectivo, solamente quiso eliminar el testimonio del testigo ¡pero no el de la víctima!