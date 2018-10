La imagen pública del gobernante

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la difícil tarea de gobernar, sólo logran el éxito aquellos que son capaces de influir en los otros para cambiar y así mejorar. Además, el gobernante debe tener la emoción y el coraje suficientes para claudicar a sus intereses personales en favor de los ajenos.Héctor López Santillana protestó para un segundo periodo como alcalde de León, después de ganar las elecciones con un amplio apoyo social en las urnas. Supo ganarse la confianza de la mayoría de los ciudadanos, debido a su trabajo responsable y serio, lo que le abonó un buen prestigio durante su paso por la Presidencia.En esta segunda ocasión, seguramente, los leoneses serán más exigentes, sobre todo en el rubro de seguridad. Héctor tiene la capacidad y el entusiasmo para hacer un mejor gobierno, tiene todo, incluyendo la experiencia y aprendizaje que le brindó el trienio anterior, para superar las expectativas.Ser Presidente Municipal es de lo más generoso. Es verse en el espejo de los valores de la sociedad, celebrar sus alegrías, acompañarla en sus tristezas y atender sus aflicciones. Dirigir los destinos de León exige un permanente ejercicio de comunicación con el ciudadano, para dar cuenta del cumplimiento de obras, programas, políticas, actividades cotidianas y escuchar al pueblo con la mayor atención...La comunicación es indispensable para que el ciudadano pueda constatar y dar seguimiento al trabajo del Gobierno; es condición sine qua non para el Alcalde honrar sus compromisos y atender su responsabilidad para conservar su buena imagen.En síntesis, el mandato que recibió de parte de los leoneses es esforzarse para que todo ciudadano sea beneficiario del bien común; es decir, que todos puedan vivir y realizar sus sueños y anhelos con dignidad y seguridad.Pero, para que lo anterior se dé a plenitud, es muy importante que el ciudadano esté interesado y participativo en la cosa pública. Héctor ha manifestado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos y asociaciones, interesados en su ciudad, su barrio o su colonia, les abre las puertas y les da la bienvenida: “Instauratio ab ibis fundamentis, una instauración desde los cimientos mismos”.Los gobiernos se sustentan en las buenas opiniones. Existe una buena opinión de Héctor, la cual debe aprovechar para avanzar y sumar voluntades. La opinión pública es un intangible, aunque medible electoralmente, que se debe de cuidar como la quinta esencia… En la vida pública, los castillos de arena pueden derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos y acabar así con los elogiosos conceptos del prestigio personal.La transparencia, la rendición de cuentas y el reporte de resultados son fundamentos clave de la democracia. De la misma manera, el diálogo y la construcción de consensos son condiciones imprescindibles para la cultura democrática y el buen gobierno. “Caminemos juntos”, dijo Héctor en alguna ocasión.El Alcalde demanda más ciudadanía, porque la carencia de ésta es la base del problema político de México. Siempre se ha mostrado sensible a las realidades cotidianas y considera indispensable empezar el trabajo desde la raíz: la formación de una conciencia cívica, de una organización cívica para “lograr que aparezca el actor principal que no es el gobernante sino el ciudadano.”Es urgente reconstruir y nutrir la reputación de la clase política. Existe una gran desconfianza hacia los políticos y una actitud refractaria de la sociedad hacia las instancias de gobierno, que cada vez acumulan mayor desprestigio. Por lo tanto, en esta densa atmósfera que se respira, labrarse o tener una buena reputación es un imperativo ético para poder gobernar.La reputación debe abonarse y nutrirse a diario, desde el primer día de gobierno, hasta el último minuto del mandato. Si alguien fue cuidadoso de su imagen y prestigio, por un tiempo, hasta donde pudo o quiso, fue el ex gobernador Miguel Márquez Márquez.La opinión pública lo consentía, la prensa lo encumbraba y sus correligionarios llegaron a pensar que podría dirigir los destinos de México. En mi columna, en varias ocasiones, fui elogioso del gobernador Miguel Márquez. Me parecía un líder con principios éticos, hasta llegué a pensar que trascendería en la Historia y se marmolizaría en la memoria del tiempo.Pero, por desgracia algo sucedió: los barruntos de las murmuraciones, los señalamientos, los chismes y el compadrazgo, fueron como una densa bruma que se echó sobre el ex Gobernador, difuminando así su imagen pública y deteriorando su buen prestigio que había logrado.Tal vez, esa sea la razón por la que no quiso participar en la sucesión para dirigir a Acción Nacional, evitando así que se avivara el fuego de los rumores; aunque, “Nada viaja más rápido que la luz, con la posible excepción de los chismes y rumores que se rigen por sus propias reglas”: Douglas Adams.En el mundo de la comunicación, el rumor es un fenómeno que provoca grandes daños y, aunque se le identifica en la mayoría de las ocasiones como elemento de ruido, no se le puede desactivar porque serpentea de diferentes formas, por lo que resulta casi imposible de atajar y encausar.De cualquier manera, el rumor es una forma de comunicación que está vigente y que puede cambiar la imagen o arrebatar la máscara que utiliza alguien para encubrir su verdadero yo.Pero, ¿qué es este concepto tan importante de “la opinión pública”, del que deben tener prioridad y cuidado los gobernantes? El concepto no es de acuñación reciente, Maquiavelo ya hablaba de cuidarlo como a la vida misma. En “El Príncipe” desarrollará las ideas básicas de la comunicación política, teniendo como eje principal la opinión popular.El gobernante debe siempre actuar regido por un imperativo ético, que es el valor que sustenta la convivencia de una sociedad. Los guanajuatenses están estructurados en un sistema de principios y valores que los que gobiernan deben observar y respetar.El Gobierno no puede conducirse sin ética, porque esta conducta es reprobable y va en contra de los fundamentos esenciales de la sociedad. El gobernante debe ubicarse en el vértice de la perfecta coincidencia de sus valores y los de sus gobernados. Esa coincidencia garantiza la gobernabilidad, la paz social y el respeto mutuo entre el gobernante y su pueblo.Para Julio César, “la buena o mala opinión de la plebe dependía principalmente del éxito de quien gobierna”; Sócrates interiorizó la buena reputación como una virtud, al sostener que “si quie-res gozar de una opinión reputada, preocúpate en ser lo que aparentes ser”. En la actualidad, el politólogo Giovanni Sartori define la opinión pública como: “Una institución de la democracia”.Poner oídos sordos a la opinión pública es de alto riesgo para el gobernante, debido a que los gobernados, ante la evidencia del desprecio a su opinión, se sienten ofendidos, molestos y decepcionados y recurren a la única defensa que les queda: La murmuración, los chismes y los chistes.De cualquier manera el rumor es una forma de opinión pública que, despreciada, por no ser escuchada ni atendida, toma vigencia cuando se azolvan los canales del diálogo. El chisme no tiene que ser falso para ser dañino. Hay mucha verdad que no debe ser pasada por alto y debe divulgarse y denunciarse por el medio que le sea posible a la sociedad…Servir es procurar lo mejor para todos. Para los líderes carismáticos, no existe mayor satisfacción que aquella de servir a los demás. Las instituciones, funcionarios y gobernantes deben ganar permanentemente en credibilidad, no deben ni pueden permitir deterioro alguno de su imagen ni de la función que desempeñan. Servir es inclinarse ante las necesidades de los otros.