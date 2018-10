El despegue de Las Joyas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por 20 años fue clasificado como elenen condiciones de; hoy, ya con alrededor de 100 mil personas. Fue considerado también un interesante mercado de votos, una reserva electoral para los partidos políticos.Determinó la victoria del PRI por la alcaldía de León en el 2015 y cambió también suen el 2018 hacia el. Recibió enormes recursos de inversión federal y estatal y municipal, todo, para atender las necesidades básicas y también para ser transformado en votos.Con la inversión pública, se incrementaron las, se hicieron, plazas públicas,, llegaron paulatinamente proyectos de capacitación y para creación de micro empresas.Se dio con la; super mercados que competían con los tianguis, negocios de servicios bien instalados, viviendas medias que suplían a las populares, tiendas y franquicias.Se acabaron muchas calles polvorientas sin pavimentos; llegó la luz, el agua potable y el drenaje para cambiar el perfil suburbano. Mejoraron las rutas de transporte; los vehículos se actualizaron y fue fácil comprobar el incremento del ingreso de las familias; las cajas populares atestiguaron el incremento de sus socios.Para esta transformación del suburbio, contribuyeron lo mismo los Centros de Salud que los Centros Impulso que las Deportivas y las prepas SABES; los subsidios a través de padrones del gobierno federal, estatal y municipal.Becas, leche, despensas, todo en torrente para cambiar el ingreso familiar promedio. La fisonomía urbana incluyó paulatinamente servicio de alumbrado eléctrico, paradores, bebederos, ciclovías y fábricas transformaron el paisaje. Al menos 50 empresas acercaron áreas de producción para reducir los tiempos de traslado.Sí. Las Joyas ha cambiado con el paso de los años. No es la misma. La misma Escuela Pro Niño Leonés, A.C. tiene ya una secundaria y tiene una sólida posición financiera; la secundaria que abrimos es una alternativa exitosa y los padres de familia pagan gustosos de contado ya su colegiatura. El Politécnico ofrece una excelente preparatoria tecnológica. Ya no hacen falta centros de salud o escuelas.Es cierto que hay todavía numerosos núcleos de pobreza en nuestro León, pero si referimos a los tres tipos de condiciones que establece el Coneval, la alimentaria (extrema), la de patrimonio y la de oportunidades, Las Joyas abandonó con velocidad ya la extrema y la de patrimonio. Falta es cierto, caminar hacia la de “”.El Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), ofrece resultados sobre los índices de pobreza nacional. En la medición de pobreza 2017, afirma que alrededor del 40% de la población en Guanajuato tiene una de las tres carencias.El Secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Gerardo Morales, ha ofrecido cifras en las que señala que en 2010 habitaban dos millones 700 mil guanajuatenses en situación de pobreza y al cierre de 2016 se registraron dos millones 490 mil.Para el cierre del 2017 estaremos cerca de los 2 millones. Quiere decir que en este mismo periodo casi 200 mil personas salieron de la pobreza alimenticia y 220 mil de pobreza extrema.De un millón 800 mil leoneses, aún 500 mil viven en pobreza, es cierto, de los cuales 460 mil están dentro de pobreza “moderada”, pero alrededor de 50 mil están en pobreza extrema y ya solo la tercera parte en Las Joyas. Ese medio millón de leoneses en pobreza dos terceras partes viven dentro de los ocho polígonos que hay en León: San Juan de Abajo, 10 de Mayo, Jacinto López, Las Joyas, Los Castillos, Medina, Piletas y San Francisco; el resto está fuera, como zona rural. Muchos de los logros para la reducción de pobreza son obra conjunta de la sociedad, empresas y del gobierno (el Programa Impulso, es el que ha aportado el 80% de la inversión gubernamental en esta zona).Entender la problemática de la pobreza supone una convivencia permanente con las poblaciones vulnerables, así como enrolarse en crear proyectos de tejido social, de generación de empleos, de educación, de deporte y cultura.No es éste un asunto de números, sino de trabajo junto a los pobladores generando iniciativas a su lado. Acabar por completo con la pobreza nos llevaría a todos casi 100 años, pero la extrema ya está cerca de erradicar. En 2015 hubo sólo 378 casos de muertes por carencias nutricionales o deficiencia alimentaria y en 2016 la cifra se elevó a 446, pero ya en 2017 descendió nuevamente.¿Dónde están los niños más pobres? En León viven alrededor de 250 mil pequeños de cero a 14 años que habitan en alguno de los ocho polígonos de pobreza. Las Joyas ya no concentra a los pequeños más pobres; a pesar de su tamaño más pequeño, son ya comunidades como Medina, 10 de Mayo, Jacinto López, Piletas, Los Castillos, San Francisco de Asís y San Juan de Abajo, los que superan ya a Las Joyas.Sólo el polígono de Medina concentra más de 60 mil pequeños en pobreza, más que la población total de 15 municipios del estado. En Medina habita el mayor número de niños, con 53 mil; seguido del polígono de la 10 de Mayo con 45 mil y San Francisco de Asís, con 30 mil.Toca ahora salir de Las Joyas. Tenemos que ir a los polígonos de mayor pobreza. Empresarios, voluntarios, educadores, gobierno, asociaciones civiles tenemos un reto enorme. Si bien la pirámide poblacional se invierte y la tasa de nacimientos nacional muestra que hay menos niños, los siguientes 20 años se requieren para cambiar la historia de los pequeños en los demás polígonos de pobreza.Requerimos guarderías, pre escolares, primarias y secundarias para mutarlas en 10 años a bachilleratos y carreras técnicas. Y en 20 años tener ya preparados modelos creativos para centros gerontológicos autogestivos para los grupos vulnerables de la tercera edad que serán el 60% de los viejitos. Toca hoy salir hacia los polígonos de pobreza.