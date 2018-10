Tortillas, pollo, huevos y demagogia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Muchos políticos,los más por no decirque todos, viven deespaldas al pueblo”.Realidad inocultableCompareció en el Senado, el titular de Economía del régimen peñanietista, Ildefonso Guajardo, para la glosa del informe presidencial. O sea, explicar los textos oscuros.Era lógico que defendiera el desempeño de Enrique Peña Nieto, pero el compareciente no estaba obligado a decir dislates o disparates como el que soltó con desparpajo al asegurar que: “Los pobres no comen gasolina, comen pollo, tortillas, leche, huevo”. Le faltó referirse a los miserables -que también subsisten-, no los de Víctor Hugo.¿Será verdad tanta belleza?En los montes, las hondonadas, rancherías, ciudades perdidas o sea periferias de las grandes poblaciones, del Bravo a Zuchiate, ya no hay de qué preocuparse supuesto que la dieta, al decir de este hombre ilustrado, está más que cubierta.Nada más restó que informara el ponente respecto a la cantidad de vitaminas y proteínas con que se nutre la pobrería; apoco ya estamos rebasados y conviene bajarle, principalmente a la yema del blanquillo (así le denominan en algunos pueblos a la postura de gallina) por aquello del colesterol, del que unos ponderan y otros presuntuosos de conocer, sancionan.No voy a aburrir a los electores con datos claros, estadísticos, que resaltan la miseria en Tabasco, la Tarahumara, el Desierto de Mairán, Zona del Silencio, Las Choapas, regiones chichimecas o sea indígenas de todo el país, por donde los expertos aseguran hay 40 millones de mexicanos en la inopia, o sea, que no comen y menos lo suficiente.Eso usted y yo, vivamos donde vivamos, lo podemos comprobar o entonces, don Ildefonso, ¿por qué los llamados bancos de alimentos?El bolillo o pan de cerveza ayer costaba dos pesos la pieza y ya aumentó a tres, lo que quiere decir para un ilustrado en economía, que se encareció el 50%. ¿Cómo lo ven?Más vayamos al fondo del simplismo, lo que Guajardo (parodiando al inefable Fox y su corrector cotidiano) quiso decir, este empleado del Presidente, fue que los humildes no tienen vehículo automotor; luego entonces que suba el precio de la gasolina, ya que a ellos no les afecta.Tal planteamiento nos recuerda al instante las medidas que, entrando entrando, tomó Luis Echeverría respecto a la leche y el azúcar. ¡Abajo los precios! Y tronó los ingenios y las cuencas, ya que no era sensato vender por abajo del costo de la producción.Y se sacaron, a ese propósito, muchos chascarrillos; uno de ellos era de la María que vendía semillas de calabaza doradas. El cliente habitual le reclamó: “Marchantita, ¿por qué le sumió a la bolsita de papel una parte y ahora me da menos? ¿Su producto tiene leche o azúcar?. No marchante, pero mi cafecito ya sale más caro”.O sea que los de a pie, esto es la pobrería, no requieren ni una gota de gasolina para ir de un lado para otro, sea su trabajo o la escuela, el centro de recreo o la biblioteca, se van a ir a pie; pero de todas maneras utilizan en ciertos momentos transporte que se mueve con gasolina.Si el precio de ese elemento sube, no le hagamos al vivorón, quien paga es el usuario. Usted y yo. ¿O nos vamos a trasladar como atletas cinco, 10 o más kilómetros diariamente para no pagar pasaje?Este dato no es para el Secretario de Economía del aún gabinete peñanietista, es para usted lector (a) estimados: formé parte de un grupo interdisciplinario que realizó un estudio encaminado a demandar que las casas para los trabajadores se construyeran cerca de las fuentes empresariales.¿Por qué? Sencillo: los obreros que salían de su vivienda u hogar a las 6 de la mañana de Netzahualcoyotl, a las 8 llegaban a Tlalnepantla. De regreso otras dos horas de camino. En esas condiciones casi nunca veían, convivían o disfrutaba a sus hijos.Nadie nos hizo caso porque los gobernantes traen ya en su caletre fijaciones mentales que pegan de locura.Igualmente propusimos que se promoviera, por parte del Gobierno, la compra a precios comerciales de viviendas próximas a centros laborales, que se adjudicaran a los trabajadores a quienes se les descontarían poco a poco. Con ello se humanizaba la realidad laboral. Nadie escuchó y menos hizo caso. Eran los tiempos del echeverriato.En esa misma época se evidenció que los gastos de pasaje de una familia promedio, o sea papás y tres hijos menores de edad, (sin ir a prepa menos universidad) se cuantificaban en 20% del salario mínimo, con transporte subsidiado, por cierto.Esa realidad, ponderémosla hoy en día, con salario mínimo, no oficial, real de 150 pesos diarios, ¿quedará para una canasta básica con huevos, pollo y leche?Tal vez el ilustre Secretario de Economía, postulante de las bondades del peñanietismo, pretendió hablar con una imaginación lanzada al futuro, un futuro, por cierto que tardará en llegar.Este dato no es para don Ildefonso, porque a él puede parecerle chocarrería: Al “maistro Nenitas”, zapatero minorista o “piquero”, que elaboraba calzado para niñas con ese nombre, un día le pregunté cuántos kilos de tortillas consumían en su casa diariamente. Me dijo que tres.Se me ocurrió aclarar si para todo el día; respondió que tres en la mañana, al mediodía y otros en la noche. Asombrado quise aclarar cuántos eran de familia. Precisó: mi mujer, yo, ocho hijos y los papás de ella.”Con eso, frijoles y chile, la pasamos”.Me dejó “Nenitas”, sin comentario.El titular de Economía, por cierto, arrancó aplausos en la sesión senatorial, al atacar a los panistas (que por cierto a su turno ni Fox y menos Calderón administraron la riqueza, sino que dejaron crecer la miseria; pero como fijo la Viejita, ese es otro tema) para subirse en el estribo de la transformación que se anuncia, exaltándola.¡Faltaba más que, como Robertito Madrazo, el tabasqueño de los atajos políticos y atléticos, fuera a perder la oportunidad de subirse en el cabús del tren que opera El Peje.