El himno de una victoria

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Allá por el 2007, un entrenador buscaba que su equipo se sintiera motivado. Encontró una canción que hacía que las entrañas de cada uno de los jugadores vibraran al unísono. Ese equipo consiguió todos los títulos. Levantó todas las copas. No una, sino dos y tres… Pasaron a la historia. Años después, esos nombres están en la espalda de miles de niños que patean un balón pensando en un gol.Ahora, Guardiola no está en el Barça, pero todos recuerdan cómo se escuchaba la canción ‘Viva la vida’ de Colplay en el Camp Nou justo antes de cada competición.Era el himno que les daba suerte, decían. Creo que les daba más vida que suerte.Me gusta esa historia por lo apoteósico del momento. Los vítores y cánticos de un gol que se convierte en el “Uoooo ooooo u oooooo uo” de la canción. Solo de pensarlo, la piel se me pone chinita. Y eso está muy bien. Esos momentos hay que vivirlos. Todavía no supero aquel concierto con las pulseras de colores viendo un estadio lleno de luces mientras Chris Martin y su grupo hacían retumbar a México. Me sentía, un poco, parte de un momento similar.No obstante, cuando me imagino un logro personal, de esos que nos pasarían a ti y a mí, se me figura como la escena de En búsqueda de la felicidad con Will Smith (si no la has visto, para de leer y ve a verla que la vida no es para siempre y tú y yo no podemos seguir hablando con este vacío entre nosotros).Esa parte en que por fin (atención spoiler) consigue entrar a la empresa. Cuando le dicen que, dentro de poco… todo estará bien. Cuando sale a la calle y aplaude su esfuerzo. Cuando convierte ese microsegundo en un momento que atesorará el resto de su vida. La gente continúa caminando. Pero el mundo de él se pone en slowmotion y su victoria es del tamaño de tres estadios olímpicos.A lo mejor no será así exactamente, pero cada quien viviremos algo parecido. Algo más real. Algo que sepa a un asunto del correo que diga: “felicidades has sido aceptada…”, o un “buen trabajo” después de mucho tiempo luchando. O a quitarte un obstáculo mental que te impide dar el siguiente paso. O el despertar un día y decir: “eso que me partía… ya no me duele tanto”, o un simple “ya no pienso en él, mira tú, lo que creía imposible”. O recorrer ese último kilómetro que falta para llegar a la meta. Esos momentos tan nuestros, tan tuyos y míos, que se disfrutan en privado.Esas luchas privadas. Ese cansancio, esas horas en coche, esos meses de trabajo, esos siglos de esforzarte… no tendrán un millón de aplausos… y si los buscas, seguramente el sueño no es tan tuyo como pensabas. Pero sabrán a gloria. Ese sabor, ese olor no se irá con la misma rapidez con que se desinfla un balón ajeno o se desenchufa una canción lejana. No, no señor. Permanecerá a lado de ti. Te acompañará en la siguiente batalla. En la siguiente montaña. Y algún día verás otro triunfo pequeño y pensarás: qué recuerdos. Y puede ser, a lo mejor, escuches un tambor al ritmo de una canción.