¡Qué relajo estamos echando!

En la campaña, para atraer los votos que lo llevaron a conquistar el triunfo en la elección del 1 julio de este año, Andrés Manuel López Obrador manifestó que el proyecto relativo a un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México era demasiado caro, que uno de sus propósitos sería evitar su construcción, mejor dicho, detener definitivamente las obras que ya se habían iniciado para su realización. Sin embargo, ante la oposición que ello desató en gran parte del sector privado, comenzó a matizar tan contundente afirmación y dijo que bien podría llevarse a cabo esa obra, pero sin la inversión de dinero público por parte de la iniciativa privada, comenzando también a esbozar la posibilidad de una consulta popular para que determinara el pueblo si debería hacerse ese aeropuerto. Cuando ganó la elección, reiteró su decisión en cuanto a que no se invirtiera dinero público y concretó una opción, que estaba en el aire, en el sentido de que podría, con mucho menor costo, construirse un aeropuerto en los terrenos inmediatos a la base aérea de Santa Lucía. Después, muy poco tiempo después, insistió en la realización del aeropuerto por la iniciativa privada, pero ahora también dijo que habría consulta popular para que el pueblo decida. Nunca se dijo, sino hasta hace tres o cuatro días, cómo se efectuaría tal consulta. Es hasta entonces que se dice que la va a implementar una empresa y que no se va a consultar, por supuesto, a todo el pueblo de México sino solamente una parte y se efectuará poniendo mesas o escritorios en lugares que se van a designar para que las personas vayan a dejar constancia de su opinión, sin concretarse tampoco cuáles serán las preguntas que deberán responder, no obstante que las fechas fijadas son del día 28 octubre al día último de ese mismo mes. Pero del contexto de opiniones de algunos de sus colaboradores, entre ellos de manera destacada del que será su Secretario de Obras Públicas, se ve con claridad que no quieren que se construya el aeropuerto y esas manifestaciones así lo dejan ver, además de que argumentan peritajes de expertos extranjeros, que no se identifican con claridad. Pero últimamente los ejidatarios y los pobladores de comunidades cercanas al lugar del aeropuerto en ciernes han aparecido, aluden a que parte de esos terrenos son propiedad de comunidades indígenas, que hay afectaciones al medio ambiente de carácter grave, etc., etc. Son los mismos que machete en mano han impedido obras públicas, la más destacada un anterior aeropuerto, si no mal recuerdo en Tizayuca, Hidalgo. Como se ve, cada vez la presión social de los grupos económicos se incrementa en favor del NAIM; pero surge ese nuevo hecho para apoyar la no construcción del aeropuerto. Ahora es, ya no un problema económico, es social y político, quizá esto sea lo que vaya a resultar definitivo para que el denominado NAIM quede en el aire. Pues aún si la consulta resulta favorable, pero la presión de los "macheteros" no desaparece, es casi seguro que López Obrador se sujetará a la voluntad de ellos que son pueblo, pues ya ha manifestado que no reprimirá ni hará uso de la violencia. Si la consulta resulta desfavorable, no habrá poder humano que salve al proyecto en curso.También desde su campaña y después, en relación al Ejército y a las Fuerzas Armadas en general, el que será el Presidente de México en poco más de un mes, dijo que el ejército no intervendría más como policía y que regresaría a sus cuarteles. Después retrocedió; las fuerzas armadas tendrían que mantenerse en las calles hasta que las policías federales, estatales y municipales pudieran hacerse cargo de la seguridad, porque hasta ahora no lo han podido hacer. Dijo que sería un ejército de paz, que a México lo defenderíamos los mexicanos; pero lo sorprendente es que también dijo, días después, que se aumentarían los efectivos del ejército, la armada y la policía Federal en 50,000 hombres más, invitando a los jóvenes a inscribirse en esa corporación una vez creada. No presenta los planes concretos al respecto, simplemente lo dice y hace la invitación, ni señala de dónde se sacarán los miles de millones de pesos que costará ese agregado a las policías con coordinaciones especiales, que tampoco concreta.En educación, el presidente electo y sus colaboradores insisten en no dejar de la reforma educativa piedra sobre piedra. Pero tampoco precisan qué van a levantar en su lugar. Ha habido foros de consulta y seguirán, pero tampoco hay nada claro. Es más, la CNTE a la que pretendió aglutinar en su favor, es ahora la principal opositora a esas consultas pues quiere regresar a la situación de privilegio en el manejo de dinero y de plazas educativas, dice no a la intervención de la SNTE que con la vuelta de la señora Gordillo también repudia la reforma educativa que antes estaba aceptando. Los diputados y senadores de Morena afirman que, si el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación su hace valer autonomía y su autoridad, no hay problema, reforma rápida a la Constitución, a las leyes y adiós, no faltaba más. Por la cuestión del manejo del dinero y la asistencia a clases, el presidente electo ya tiene como enemigos a los de la Coordinadora y adláteres. "Cria cuervos y te sacarán los ojos" o "Cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde". Pero si agregamos a todo anterior los comentarios, serios muy pocos, e injuriosos muchísimos, en las “redes”, que no aportan nada sino sólo confunden y exaltan ánimos, es que digo: "Qué relajo estamos echando”.gutié [email protected]