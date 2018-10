Murió en el lugar

No dieron detalles del percance

Unde aproximadamente 40 añostrasTestigos dijeron quejunto a sus compañeros cuando de pronto sólo vieron que cayó.Esto sucedió alrededor de las tres de la tarde de ayer en la esquina de la, en elPersonal del Ministerio Público se hizo cargo de la investigación para determinar cómo sucedió el hecho.Personal del Sistema Único de Emergencias (911) recibió el reporte y paramédicos acudieron al lugar.Atendieron pronto al lesionado pero ya nada pudieron hacer por él, pues no presentaba signos vitales.La víctima llevaba puesto un, pero autoridades no han confirmado si su muerte fue a causa de la falla de estos elementos.El lugar donde laboraban fue acordonado por policías municipales para evitar que fueran contaminadas algunas evidencias.Los compañeros de la víctima, de quien no se reveló la identidad, dieron sus declaraciones preliminares, pero no se informaron los detalles del percance.Empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron el cadáver y lo trasladaron a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley y determinar la causa del deceso.

