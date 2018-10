"Es importante proteger los enjambres de abejas que garantizan la supervivencia de la humanidad", expresó Jesús García, director de Protección Civil y Bomberos de Tulancingo.



Añadió que cuando una persona es testigo de abejas viajando, no es necesario pedir la presencia de cuerpos de auxilio y rescate. "Son abejas viajando, van de paso y solo descansarán por 24 horas", dijo.



Recomendó, además, que si se quiere ayudar a los insectos se puede colocar platos con una ligera capa de agua azucarada. "Las abejas se alimentarán y seguirán su camino", refirió García.



Dijo que proteger los enjambres viajeros ayuda a la supervivencia humana. "Cuando las abejas se extingan, sin una de ellas, no quedarán humanos en la tierra", señaló.



Por último, insistió que de nada sirve matar a las abejas y lo más conveniente es no molestarlas cuando los enjambres se aposten cerca de casas, en autos o cualquier lugar.

