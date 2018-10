Tras persecución, arrestan a cuatro presuntos ladrones de casa habitación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras una persecución, tres hombres y una mujer, involucrados en el, fueron detenidos por policías municipales deEl hurto fue reportado por un vecino de lay las autoridades acudieron al sitio ubicado en la calle Río Usumacinta, esquina con Río Bravo.Losaprovecharon que no había nadie en el inmueble para tomar diversos objetos, en su mayoría relojes.Quien dio el reporte pudo advertir que los cuatro individuos abordaron una camioneta Acura color gris y huyeron.Poco tiempo después, gracias a las características del vehículo, los agentes pudieron ubicarlo.Cuando los policías les marcaron el alto, el conductor aceleró, por lo que inició unaque terminó en el crucero a Acatlán.En ese lugar, los presuntos ladrones intentaron huir a pie pero fueron capturados. Oficiales encontraron en su poder dos maletines en cuyo interior llevaban 17 relojes, una laptop, un celular y otros artículos.Los arrestados tienen las iniciales L.V.C., L.A.G.G., J.C.L. y G.L.G., pero no precisaron sus edades. En el reporte policial, precisan que el vecino que los descubrió se percató que hablaban en un idioma que no era español, pero en la corporación no precisaron si son extranjeros.El caso fue turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), este mismo sábado.