Guanajuato fue la materia prima del trabajo del maestro Jesús Gallardo Carrillo, fallecido el viernes a los 86 años.“Su paisaje, sus montañas, sus rocas, su clima, su luz, me han dado su estilo y soy inmensamente feliz”.En una entrevista que concedió a am en 2013 -cálido como lo fue siempre en las entrevistas-, el maestro habló sobre su infancia, su despertar en el arte, cómo había concretado su estilo y qué hacía cuando no pintaba.Sufrió muy joven la pérdida de su padre, lo cual lo orilló a trasladarse a la capital del País, donde concretó su vocación artística.“Pienso que las personas que nos hemos dedicado a la música, a la pintura, a la escultura, a la literatura, a la danza, hemos sentido un gusto desde niños, pero no se nota hasta que tenemos conciencia de lo que representa la actividad y para mí fue en la adolescencia”.“Vivía en México, ingreso en la escuela nacional de artes plásticas, la academia de San Carlos, eso me dio la oportunidad de estar con maestros reconocidos de la época, como Pastor Velázquez, el mejor acuarelista de México, Benjamín Coria, compañero de Diego Rivera, José Chávez Morado, Antonio Rodríguez Luna, un pintor español, me tocaron maestros de muy alto nivel y calidad”.Tuvo que irse a la capital del País como consecuencia de la muerte de su padre. En 1947 ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y desde el segundo año hasta el final estudió con el apoyo de una beca de la Cervecería Moctezuma.Su regreso al estado se produjo en 1953, cuando fundó la Escuela de Artes Plásticas y se consagró a la docencia y a cultivar su obra.En 1958 participa en la muestra colectiva Nuevos Valores en el Salón de la Plástica Mexicana del INBA, en la ciudad de México; en la exposición colectiva El Retrato, en Galerías Chapultepec, del INBA, y en el Primer Salón Anual de Pintura y Grabado del mismo Instituto.En 1959 figura en el Primer Salón Nacional de Pintura en el Museo Nacional de Arte Moderno del Palacio de Bellas Artes y comienza su proyección internacional al participar en la muestra Pintura Contemporánea de México, en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá.Seguirían más tarde las muestras Paisaje de Guanajuato exhibida en la Mexican Art Gallery de San Antonio, Texas, en la Brocks Memorial Art Gallery de Memphis, Tennessee, en la Galería de Arte Mexicano de Laredo, Texas y en El Paso Museum of Art de El Paso, Texas.En los años setentas, fincado su prestigio, pinta los murales de la Presidencia Municipal de León y se convierte en un referente de la cultura de Guanajuato.Gallardo dijo a am que disfrutaba de su tiempo libre.“Cuando no pinto, estoy de holgazán, yo pienso que descansar en la holgazanería es bueno, no quiere decir que la mente esté en blanco: está pensando, mirando, disfrutando, yo disfruto mucho de la naturaleza”.Personas ligadas al mundo del arte y cercanas al artista leonés, Jesús Gallardo, lamentan su pérdida y comparten algunas experiencias que vivieron con él y lo que significa para ellos su legado que le da identidad a nuestro Estado.Karla Trejo Luna, coordinadora de Comunicación Social del Forum Cultural Guanajuato, compartió cómo era platicar y aprender de él.“Recuerdo que una vez nos hizo una visita guiada en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y nos llevó de manera muy fresca por cada uno de sus cuadros, sabía comunicar y conectar, hasta mi hijo lo disfrutó, esto sólo lo puede hacer alguien que tiene el gusto y la pasión por lo que hace”.El historiador y escritor Mariano González Leal, reconoce el gran trabajo que el artista hizo y lo considera como un personaje que no se sumó a las corrientes de moda ni políticas y que realizó lo más representativo de las técnicas del mural en el País.“Me consta que para lograr el mural de presidencia municipal estudió más de un año, fui testigo de lo que se hizo, es una traducción de la investigación al arte y siempre con un mensaje constructivo, nada de político. Para mí es una historia irrepetible no fue charlatán, fue estudioso, sensible, humilde y de una amabilidad impresionante”.Por su parte, Ma. del Carmen Aranda Muñiz, coordinadora del Museo Universitario de La Salle, dice sentirse afortunada de haber estado muy cerca de él gracias a los programas del museo, de conocer la manera en cómo realizaba su trabajo y lo divertido que era conversar con él.“En 1994 me tocó diseñar el libro ‘Paisaje guanajuatense’ y gracias a eso tuve la oportunidad de conocer su estudio, estaba muy ordenado, limpio, era muy meticuloso, de temperamento fuerte y gran sentido del humor”.Juan Carlos Porras y Manrique, director del Centro de Investigación y Estudios Literarios de León también habló sobre la huella que dejó en el arte y lo que representa para Guanajuato su pérdida.“Nunca dejó cabo suelto y logró desentrañar el estilo de José María Velasco, lo que propició su buen trabajo en el lienzo. Tuve el honor de compartir su arte a través de la historia leonesa cuando pintó el mural “León. Trayectoria y destino” (2014) en el Patio cívico de la Presidencia”.