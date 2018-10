Crack del Barcelona 'coquetea' con el América

"Sería un placer venir a México a jugar. América en un lindo equipo", aseguró el jugador chileno, actualmente en la plantilla de Barcelona, en una entrevista para la cadena Univisión que le realizó su compatriota Iván Zamorano.

“Me encantaría (jugar en América)” dijo Arturo Vidal sobre jugar en México. ¿Te gustaría verlo como Águila? pic.twitter.com/4b3iKziB7I — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) October 15, 2018



"El futbol mexicano me encanta y más adelante si hay algo bueno, un equipo importante que quiera contar conmigo lo pensaría mucho. me gusta vivir el día a día, prepararme bien y más adelante ver si hay posibilidades", aseguró.

¡Rompió el silencio! @kingarturo23 habla sobre su situación con el FC Barcelona ¿Tiene roces con la directiva? Él mismo lo aclara.... pic.twitter.com/OY9nWWWNVJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 13, 2018



"Arturo Vidal centra la portada de Sport. El centrocampista chileno del Barça, como explicamos en un Confidencial, se esperaba jugar muchos más minutos como azulgrana y expresa su frustración, aunque niega tener una mala relación con el técnico del Barça, Ernesto Valverde", escribió el diario español Sport.

