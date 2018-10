Atlas no quiso a jugador de Selección Nacional por 'chaparro'

Apaga las luces y vámonos

GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO⚽️ de Victor Guzmán que de aire y con una técnica individual IMPRESIONANTE de volea la cuelga en el ángulo y pone el empate 1-1 de la Selección Mexicana ante Costa Rica pic.twitter.com/8xONqJASCa — DIEGOL ✌⚽️ (@Diegol90Mx) October 12, 2018

Solo en atlas fue por la estatura ‍♂️ — Victor Guzman (@GuzmanPocho) October 14, 2018



"Sólo en Atlas fue por la estatura", aceptó el mediocampista, convocado por Ricardo Ferretti para la penúltima fecha FIFA del 2018.

Al parecer,no era la única persona que tenía un interés especial en la altura de los jugadores, puesconfesó que Atlas no quiso ficharlo debido a su bajaAutor del primer gol deante Costa Rica, una anotación destacada por la técnica empleada, Twitter se llenó de elogios para ely el comentarista de Televisa Paco Villa, en su cuenta, se preguntaba la razón por la que Chivas dejó ir a su canterano en 2015.Adolfo Peñaloza, por su parte, respondió a ese "tuit" y arrobó al jugador de, quien aceptó que si bien Chivas no lo dejó ir debido a su "baja" (mide 1.75),sí tuvo problemas con ese detalle.Importante recordar que en algún momento se criticó apor improvisar, sobre todo en la posición de lateral, a jugadores que no se desempeñaban naturalmente en esa zona pero que tenían buenaTal fue el caso de Edson Álvarez y Jesús Gallardo. Aún así, México tuvo el promedio demás bajo de su grupo en Rusia 2018.