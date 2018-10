Querían los premios de título del Clausura 2017

Higuera cuenta 'su verdad'

le prestó un millón de dólares alen el momento crítico para pagar el premio de los jugadores, peroaclaró que fue como un favor mutuo con el argentino."(Lo del préstamo) es una cosa a medias verdades", declaró el directivo con la cadena¿Entonces prestó o no prestó?"Claro, pero era por una necesidad que él tenía para sacar un dinero de Italia", respondió"Era virtuoso para todos, y era algo que tampoco se debería de saber".El directivo aclaró que el préstamo depor casi un millón de dólares, fue a la empresa cuando el plantel ya exigía el pago de los premios por el título del"Era a la empresa, por un premio que teníamos y que era cuestión de demorar un poco, pero él también era esa la forma en la que podía sacar esa cantidad de dinero de(...) y le pagamos un interés altísimo. Ve el cambio de historia al dar los detalles finales, una cosa es (decir) 'yo le presté el premio para que le paguen a los jugadores', ¿y por qué no dices cuantos intereses te pagamos?", detallóEl 11 de junio y un día después de oficializar su salida del Rebaño, Almeyda reveló que en un momento de necesidad financiera de la directiva, accedió a prestar dinero para que se le pagara al plantel el premio atrasado."Parecería que él nos ayuda para pagarle al jugador, y sí, por supuesto que sí. Nosotros lo estábamos evaluando, lo pude jalar de un banco o hacer varias cosas, lo estábamos analizando, pero vimos virtuoso que él teniendo una necesidad y un beneficio, pues lo hiciéramos, y luego () sale como si él nos hubiera sacado de un problema. No es lo mismo, porque de ese millón de dólares se le pagó un interés altísimo", aclaró el ejecutivo rojiblanco.Aunque mencionó la cantidad que el "" prestó al Club mediante una transferencia desde, el directivo no aclaró de qué porcentaje fue el interés que se le pagó al técnico por el préstamo."(Se pagó) en tiempo y en forma negociado con él, con un pagaré de por medio. Nos ayudábamos mutuamente y lo encontramos sano. ¿Por qué después se filtra que nos presta dinero bajo una situación como de caridad?. A lo mejor lo estoy mal entendiendo, pero son de las situaciones en las que habría que contar la historia completa. Esa es la historia completa", relatóparaActualmente,es el entrenador delde la