¿Ya es tiempo de 'sentar' a Rodolfo Cota?

Las Chivas aún le lloran

William Yarbrough espera su oportunidad

Hoy enaparecen varios peros.Llegó para imprimirle seguridad al arco esmeralda, pero últimamente sus manos no han sido las más seguras.Llegó como uno de los fichajes 'bomba' de la, pero no ha terminado por explotar efectivamente conLlegó con la titularidad plasmada en la firma de su contrato, pero ya se escuchan cuestionamientos sobre la defensa que hace de la puerta leonesa.El gol que le anotaron ante elen el '' no significó puntos perdidos al tratarse de un amistoso, pero remarca la crítica sobre un arquero del cual celebramos su arribo alRecibió el balón en el área chica y en lugar de reventarlo, quiso controlarlo y fue sorprendido por, quien únicamente tuvo que empujar el balón.salió deenvuelto por lágrimas de la afición tapatía y la polémica de una directiva que no quiso pagar su alta ficha. El cancerbero se había constituido como el pilar en los últimos títulos delTambién por su calidad fue considerado como el portero reserva para el, a la espera de alguna baja conPor eso de la satisfacción de la afición leonesa por vestirlo de fiera y no de tuzo al ser su carta del, que por fin plantaba una buena flor en el jardín esmeralda por encima de la Bella Airosa.De los jugadores que llegaron al León para el presente torneo,fue el único al que consideramos como refuerzo, calidad que a los otros jugadores antes de dársela, primero se les ha requerido convenzan en la cancha para no quedarse en el estatus de meras contrataciones.Sin embargo,no ha marcado una diferencia notoria en los momentos apremiantes, como pasó en el último juego de, contra, donde a mi consideración tuvo un porcentaje de culpa en las dos anotaciones que significaron la derrota.El queno vaya a la banca quizá sea porque en la banca está, portero que, justa o injustamente, se ganó la antipatía de la afición y que deberá hacer mucho más de lo que ha plasmado como guardavallas del equipo copero esmeralda.Yarbrough ha tenido actuaciones aceptables en lay se discutió en la eliminatoria contra losen la tanda de penaltis. Con esto se ganó el derecho de resguardar la meta leonesa contraen la semifinal, pese a quien le pese.No es una ley que el portero suplente en ladeba ser el titular en lay viceversa. Hay casos donde el guardameta es titular en ambos torneos y esto lo debe entenderTodo tiene un límite, hasta la paciencia de un técnico comoque está buscando cómo hacer funcionar a su equipo.Es posible que como le pasó aen varios torneos,reciba una mano de Nacho con una palmadita de espaldarazo. Pero no dudo que con la otra mano el mismole esté preguntando ya ¿qué onda contigo, Cota?Confianza y exigencia para, no hay de otra.