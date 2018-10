Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bajo el concepto de interpretar poemas con movimientos de danzas tradicionales de la India y su relación con una de las prendas más representativas de su nación, el ensamble Malvika Sarukkai presentó el espectáculo “Thari - The Loom” en el Teatro Juárez.La agrupación fundada y dirigida por la coreógrafa Malavika Sarukkai, y conformada por seis bailarines, hipnotizó a su público mexicano con sus movimientos de la Bharatanatyam, arte clásico hindú con raíces de la danza tradicional del país del Extremo Oriente.Musicalizado con producciones de Sai Shravanam, el montaje estuvo conformado por ocho piezas de baile, a través de las cuales los artistas no sólo presentaron al público el arte de la danza, sino también dieron muestra de su cultura hindú.Los pasos fueron suaves, pero pulcramente coordinados entre cada uno de los bailarines, dos hombres y cuatro mujeres, y ellos con el ritmo de la música.El Thari - The Loom está inspirado en el sari, una larga tira de tela carente de costuras y prenda emblemática de aquel país.Así, con ademanes y pasos de baile con los que con sus brazos y piernas parecían formar figuras geométricas en el aire, simularon movimientos que realiza una tejedora al momento de la creación del atuendo.El arraigo entre una persona y un atuendo típico de su país, representado a través del arte conmovió y emocionó a los asistentes al recinto.Ante ello, al término de cada una de las coreografías, las palmas comenzaron a escucharse.Hubo quienes, pese a la indicación de evitar tomar fotografías, no se contuvieron y tomaron alguna fotografía o video.Tras su presentación y con una ola de aplausos, el ensamble salió de nuevo al escenario para agradecer y despedirse de su público, pero esta vez en compañía de su fundadora y otros directores de la compañía.