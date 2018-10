"Sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex están encantados de anunciar que la duquesa de Sussex está esperando un bebé para la primavera de 2019"

MIRA:

La reina se enteró durante otra boda



"Se lo contaron a la reina, al duque de Edimburgo, al príncipe de Gales, a los duques de Cambridge y a la duquesa de Cornualles. Eligieron ese día para difundir la feliz noticia y luego, recuperados y relajados, se subieron al avión, vinieron aquí y luego nos lo anunciaron a los demás"

MIRA:

Visitan área de riesgo de infección del zika

MIRA:

¿Cómo se conocieron Harry y Meghan?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Y vivieron felices para siempre?; Meghan Markle y Harry, los duques de Sussex, están esperando un bebé.La pareja está en Australia con su primera gira en el extranjero como parte de la familia real, pero no son sólo ellos dos, pues Meghan espera un bebé -como se sospechaba con aquel atuendo y la mano en la 'barriga'-.Meghan tiene 37 años, Harry 34; la ex actriz no tuvo hijos en su primer matrimonio, pero ahora ha anunciado a la reina de Inglaterra que está embarazada.Por cierto,, cuando se celebró la boda de la princesa Eugenia de York.Meghan llevó un abrigo azul marino ese día (además de unas joyas por unos 148 mil pesos, y más anillos que la propia novia) con el que desató aún más los rumores, y luego en su llegada a la capital australiana, se le vio sosteniendo dos portafolios grandes frente a su estómago. El corresponsal de la BBC para la realeza, dijo desde Sídney:La mamá de Meghan también está muy contenta con la noticia, "espera dar la bienvenida a su primer nieto'.Pese al embarazo los duques no prevén cambios en el itinerario del viaje y han sido asesorados respecto al virus del zika en las islas del Pacífico.Este virus puede causar problemas en los fetos, como la microcefalia; Fiji y Tonga, islas que visitarán,Harry y Meghan se conocieron en una cita a ciegas concertada por una amiga en común, y se casaron 16 meses después; ellapara poder ser parte de la familia real británica.Dijo en 2016 que ser madre estaba en su lista de cosas por hacer; "sabes, creo que hay que ir paso a paso y, con suerte, empezaremos una familia en un futuro cercano".