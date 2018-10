Ale Müller niega relación con el productor



"En días recientes ha circulado información falsa sobre una supuesta relación sentimental el productor Pedro Damián y mi persona; y deseo desmentir por este medio, dichos rumores, ya que en ningún momento ha surgido una relación con él, ajena a lo laboral. Desde que inicié mi trayectoria artística a muy temprana edad, he tenido la suerte de trabajar en proyectos destacados y jamás me vi envuelta en ningún tipo de escándalo con compañeros de trabajo, productores o directores"



"Sobre las especulaciones que se hicieron en torno a que hubiera obtenido mi papel por la supuesta cercanía con el señor Damián, quiero puntualizar que antes de integrarme a "Like la leyenda", tuve la oportunidad de formar parte de otras dos producciones de Televisa, pero consideré que esté era un proyecto interesante y arriesgado, que podría acercarme a un público más cercano a mi edad, aclarando con esto que tengo a la fecha veinte años cumplidos y (no) veinticinco como aseguraron en las notas ya mencionadas; espero que con esto quede aclarada la calumnia y los comunicadores y medios que irresponsablemente difundieron la noticia, se retracten y ofrezcan una disculpa pública"

Se difundió la versión de que el productor Pedro Damián tiene una relación sentimental con la actriz Ale Müller, quien interpreta a "Emilia Ruiz" en la telenovela "Like, La Leyenda" y ante el escándalo la joven se ha expresado en sus redes sociales, pero también sucede que los altos mandos en Televisa tomaron la decisión de recortar el melodrama.El proyecto ha dado mucho de qué hablar; Televisa decidió cambiar el horrio de transmisión y lo pasó de 6:30 a 5:30,Luego salió a la luz una posible relación sentimental entre Pedro Damián y una de sus protagonistas, Ale Müller, y se informó también que no habrá una segunda temporada.Se rumorea que la empresa habría pedido a Pedro Damián que recortara la historia. Por su parte la joven actriz dio su versión en redes sociales:Dijo que tiene 20 años de edad y no 25, y que no obtuvo su papel por la cercanía con Damián.Con información de TVNotas y Vanguardia.