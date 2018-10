VIDEO. Tacha comunidad trans a 'El Gordo' de Molina de ser discriminatorio

"Eso es una falta de respeto, porque si nos ven como mujeres nos tienes que respetar como mujeres, podemos aceptar eso, soportar eso de personas en la calle, pero de personas públicas", dijo la mujer.

Cuando estaban en vivo, personasenfrentaron en vivo atras comentarios que presuntamente hizo el conductor contra personas de esta comunidad.La mujer aseguró que el conductor del programase refirió acomo "ese señor, o señora o como le quieran llamar", lo que causó el enojo de las personas transexuales.se defendió y dijo que él no dijo eso, pero aceptó ofrecer disculpas y un abrazo, aunque esto último no lo quiso.La comunidad está muy molesta por seguirle la corriente a Lipita Jones, dijo otra persona transexual.Y es que, dijo que no está de acuerdo en que personas transexuales participen en ese certamen, pues solo se debe permitir a mujeres, refiriéndose a Ángela Ponce.