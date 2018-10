El cuento 'aterrador' que los padres temen que lean sus hijos

"Se hizo un contrato y cuando me preguntaron por mis honorarios, mi respuesta fue: cero pesos, pues me pareció justo regalar ese cuento a los niños de México", señaló.

A través de internet se ha difundido un cuento que ha causado polémica entre los usuarios de redes sociales. El relato "Lucy y el monstruo", de, ha causado sorpresa debido al horror que maneja.El escritor publicó en su cuenta de Facebook que la historia fue escrita en 1990 y publicada por primera vez en 1992. Agregó que no estaba destinada para el público infantil, sino se trató de una tarea para la Escuela de Escritores de SOGEM.El autor detalló que lo escribió poco antes de entrar a clase y que gustó en espacios donde lo presentó. Fue tanta su aceptación que durante la década de los 90 pasó de mano en mano a través de fotocopias y que en esa época, entre los docentes que lo leían a sus alumnos no hubo reclamo de que "fuera un cuento fuerte para chavitos y nadie, por supuesto, lo relacionó con el tema del 'abuso infantil'".Indicó que hay una segunda parte de "Lucy y el monstruo" llamada "Lucy en el paìs de los monstruos", que fue publicada en 1997 y que apareció en una revista y una antología hecha porRicardo Bernal dijo que el libro se publicóluego que algunos profesores de lafueron invitados a formar parte del comité de selección para los libros de texto y se decidió que su relato formara parte del libro de lecturas de quinto año.En redes sociales algunas personas han calificado el cuento como no apto para niños de quinto.