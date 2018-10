Busca Cornelio dirigencia del PAN, espera que Xóchitl Gálvez no se meta en elección

Al entregar su carta de intención para participar en el proceso de renovación de la dirigencia del PAN en Hidalgo, Cornelio García Villanueva espera que la senadora Xóchitl Gálvez no se meta en la elección del comité estatal.



“Yo a Xóchitl la respeto, es una señora que ha hecho política en el estado, Ciudad de México, y creo que como su tierra natal, tendrá la tentación. Sin embargo, creo que será respetuosa de no meterse donde no deba”, declaró.



García Villanueva recordó que Xóchitl Gálvez no milita en Acción Nacional y tiene que entender que “la vida institucional no se debe mover a discreción”.



Luego de platicar con Prisco Manuel Gutiérrez, otro aspirante a la dirigencia estatal que simpatiza con Xóchitl Gálvez, García Villanueva aseguró que no se ven como enemigos. “Le hice una invitación para que se pueda sumar a este proyecto”, agregó.



Durante conferencia de prensa, el panista dio a conocer su renuncia a la secretaría general del partido y detalló que su fórmula está integrada por Mauricio Anguiano Estrada, quien también dejó el área de fortalecimiento interno.



TRABAJO DE CONVENCIMIENTO

Sobre si es el candidato oficial de Asael Hernández, García Villanueva dijo que el actual diputado local panista es su amigo, lo cual no niega, aunque agregó que para obtener la candidatura platicó con más panistas con tal de convencerlos.



“En el PAN, como en todos los partidos políticos, hay equipos donde coincidimos. Me formé durante muchísimos años en este equipo”, subrayó.