Asignan fondo de ahorro para nuevo Ayuntamiento

"La Tesorera nos dio una breve plática del presupuesto de egresos y, en su momento, el acuerdo fue que la comisión gire oficios a cada uno de los miembros del Ayuntamiento para reasignar esa partida que es un remanente que nos dejaron la pasada Administración; que son la cantidad de 89 mil 900 pesos que se podrán reasignar a las diferentes partidas de papelería, combustible, apoyo a personas, viáticos y ya estará en cada miembro del Ayuntamiento su repartición", comentó Jorge Armengol Durán, presidente de la Comisión de Hacienda.

No te pierdas:

Se "instaló" lacon la presencia de todos sus integrantes, y se tocaron algunos puntos entre ellos el delpara miembros del

Otro de los puntos fue el darles a cada miembro del Ayuntamiento en ejercicio de la Ley de los Recursos Públicos se pueda formalizar lo que es el fondo de ahorro.

Aportación voluntaria



"Esto queda a disposición de manera individual a cada uno de los miembros del Ayuntamiento, este porcentaje podrá ser menor e, inclusive si algunos miembros deciden renunciar, están en su derecho; ya el municipio aportará la cantidad que ellos decidan", externó el síndico.

Lo más leído:

Este fondo, puede tener una retención mayor delque al año da un mes de sueldo, de tal manera que si alguien aportar esa cantidad por 36 meses, al término de la administración le correspondey el Municipio le pondría otros 3 meses.

La Ley señala que la aportación del municipio deberá ser igual a la aportación que haga cada síndico, no hay un mínimo de de aportación y también puede haber una aportación mayor a las del 8.33%, no obstante no puede aportar más de dicho porcentaje.

Todos están leyendo: