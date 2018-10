"Esto de acuerdo al programa político, al compromiso que se tiene con la ciudadanía celayense y como lo hemos venido repitiendo: no puede haber gobierno rico y pueblo pobre por lo que la fracción de Morena ha decidido renunciar al fondo de ahorro que puede llegar a ser del 8.33%", comentó Bárbara Varela.

El ahorro para el Municipio



"También queremos exhortar al resto del Ayuntamiento a tomar esta postura, si así fuera el municipio de Celaya se estaría ahorrando 2 millones 250 mil pesos contando a la Alcaldesa si apoyarán esta postura", resaltó.

¿Aplica ahorro en telefonía?



"Y en el tema de los sueldos atendiendo a las recomendaciones del Congreso, estaremos analizando que con el sueldo que entremos, salgamos y vamos a exhortar a nuestros compañeros para que hagan lo mismo", comentó el edil.

Ejemplo de austeridad



"Es la decisión que nosotros tomamos y con el ejemplo de austeridad y ahorro estamos dispuestos que en las condiciones que entramos (condiciones de sueldo) terminar a lo largo de los tres años y no haya excedentes ni sorpresas, generando el verdadero ahorro desde nuestra trinchera", comentó Uriel.

Para recordar:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Fraccióndeldeconformada porhan decididoEl fondo de ahorro en el caso del Ayuntamiento el edil o regidor puede ahorrar hasta uny el Municipio les pone la misma cantidad que ahorraron.Señaló que cada integrante de la fracción ahorrara por su cuenta y con estas acciones else estaríando por, de los 3 suma aproximadamenteLa fracción esta consciente de que recibe un sueldo y no pretenden recibir más recurso del Municipio.A su vez Gerardo Sierra comentó que el recurso de la telefonía se suspendió, que probablemente se suba al pleno del Ayuntamiento y si es así, mantendrán la misma postura de renunciar al apoyo de la misma.Uriel Pineda comentó que el actuar de los regidores de Morena y como ciudadanos es el estar conscientes de actuar con prudencia y el ahorro de la administración pública.De igual manera la fracción analiza la partida de apoyos como combustible, papelería, telefonía, etc. y revisando como poderla acomodar, priorizando los apoyos.Esta renuncia al fondo de ahorro pasa por la comisión de hacienda,se subirá al pleno, y la decisión de la fracción no se somete a votación sólo en caso de que todo el Ayuntamiento decida también no recibir el apoyo, dándole la formalidad debida.Un funcionario del Ayuntamiento gana aproximadamente 48 mil pesos, menos los descuentos de impuestos, deducciones de ley y aportaciones.