“Hay 602 compuestos de plaguicidas. Se tiene un catálogo de 66 mil 282 formulaciones para uso agrícolas, de las cuales 331 tienen formulaciones altamente tóxicas para las abejas”.

Veneno para abejas

Especies mexicanas



“Son abejas mexicanas de las que tenemos de todos colores y tamaños. Hay una gran diversidad. Hay 46 especies de abejas mexicanas sin aguijón”, explicó la investigadora.

Experta al rescate de abejas mexicanas



“Hay una alarmante disminución de abejas. Ha sido una constante la disminución de abejas y continúa. Por ello la Organización de las Naciones Unidas está investigando el caso”, señaló la experta en una conferencia que brindó en León.



“Entre ellas está el cambio de uso de suelo. Tiene efectos dramáticos en la pérdida de abejas. Una reducción de recursos en cuanto a su alimentación y anidación. Se han perdido hábitats y hay degradación de áreas naturales y agrícolas y urbanas”, dijo Rivera Marín.

Acaban con abejas



“La agricultura intensiva tiene un efecto dramático sobre la disminución de los polinizadores (abejas y mariposas) porque se están perdiendo miles de hectáreas de bosques y montes que era el hábitat de estos polinizadores”, señaló.

Uso desmedido de fertilizantes



“Los organismos genéticamente modificados también están afectando a las abejas. Unos son los cultivos tolerantes a herbicidas, y un caso es el de la soya transgénica, donde utilizan herbicidas que matan todo tipo de plantas, menos al cultivo”, explicó Rivera Marín.

Mueren en 2 días, otras poco a poco



“Las medidas de regulación son insuficientes a pesar del alto riesgo que se tiene por su toxicidad”, destacó la especialista.



“De acuerdo a los estudios de la ONU, las abejas, a nivel mundial, están en declive y esto representa una amenaza para la biodiversidad pero también para el bienestar y la economía de la sociedad”, aseguró.



“Hay un desmedido uso de plaguicidas. Tenemos que hacer un alto a los insecticidas porque en América usamos cinco veces más que en Europa”.



“En México se tienen reportes de intoxicaciones de apicultores en varios estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, el caso más mencionado es Campeche, donde hay pérdidas masivas de colonias de abejas”.

Buscan soluciones



“Está exportando Guanajuato abejas a Baja California y Michoacán para polinizar el tomate y el aguacate, y en regiones de la entidad para polinizar la fresa”, aseguró.

