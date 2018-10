Comprometidos con Guanajuato



"Son personas profesionales, muy comprometidas con el desarrollo de nuestro Estado con visión y sobre todo vocación de servicio para responder a las necesidades y expectativas de los guanajuatenses”, mencionó el mandatario estatal.

“Sean bienvenidos se integran a un gran equipo de gobierno. Les pido que siempre tengan en mente que somos un gobierno humanista donde lo más importante son las personas porque son ellas el centro de nuestras acciones. Tienen la obligación de responder con hecho y con eficiencia a los guanajuatenses y responder con buenos resultados", expresó.

Perfiles

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó esta tarde a tres nuevos titulares que integrarán su gabinete., ex directora de Sapal, ahora queda al frente de la Comisión Estatal del Agua.quien fue diputada federal por el distrito 8 de Salamanca de 2015 a 2018, dirigirá la de la(PAOT).Y,como, quien ex Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de mayo a la fecha.Como en anteriores presentaciones de integrantes de su gabinete, el ejecutivo estatal no atendió preguntas de los medios de comunicación.-Angélica Casillas Martínez es Ingeniera geóloga egresada del Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Derecho egresada del Centro de Estudios Superiores, campus Irapuato.Ha sido directora del organismo público descentralizado Perforaciones de Guanajuato de 1994 a 1995, Coordinadora de Obras y Finanzas de la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, Jefa de la Unidad de Desarrollo Urbano de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Delegada de Desarrollo Social del Estado, directora general de la Comisión Estatal del Agua de 2006 a 2015, Diputada local por el 1 distrito de Dolores Hidalgo y Directora de Sapal del pasado 26 de junio al día de hoy.-Karina Padilla Ávila es licenciada en Derecho egresada de la Universidad de La Salle Bajío.Se ha desempeñado como Directora del Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar del DIF en Salamanca, ha sido supervisora de calidad de abogados tributarios del SAT, Asesora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y Diputada Federal en el distrito 8 de Salamanca de 2015 a 2018.-Ricardo Sergio de la Peña Rodríguez es licenciado en Economía egresado del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.Ha sido Consultor de Riesgos Financieros de mayo de 2000 a octubre de 2001, director de Análisis Económico Internacional de Relaciones Económicas con América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de noviembre de 2001 a 2007 y coordinador general de la Unidad de Inteligencia de Negocios Pro México de julio de 2007 a agosto de 2010 y Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de mayo a la fecha.

