Las declaracione ministeriales de la pareja de Ecatepc están dejando perplejos a todos.

La pareja de Juan Carlos “N”, a quien llaman “El monstruo de Ecatepec”, declaró la práctica de canibalismo.

“Me quedé esperando afuera, pasó como media hora y Juan Carlos abrió la puerta de la casa para asomarse y me dijo que ya podíamos pasar y al entrar vi que en el baño estaba la muchacha Fabiola tirada en el piso llena de sangre, vi que tenía una herida muy grande en el cuello y me espanté y le dije que lo iba a denunciar pero me dijo que no fuera pend... que nos iban a encerrar a los dos, y yo le creí”.