Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar. — Carlos Alvarado Q. (@CarlosAlvQ) 14 de octubre de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

protagonizaron un nuevo, luego de queacusó adecon unay elrechazó anoche las acusaciones.advirtió que el mandatario costarricense,, emitió declaraciones "irrespetuosas e injerencistas" sobre la situación interna de su país.Después de una serie deejecutada ayer por Ortega enescribió en su cuenta de Twitter que son "profundamente preocupantes las detenciones" enLa cancillería costarricense, por su parte, hizo el domingo "un llamado al cese inmediato de la" ensolicitó la mediación de la comunidad internacional "para que ense restablezcan las condiciones necesarias que permitan retomar" una negociación entre opositores y oficialistas , interrumpida desde julio pasado Laconfirmó que el domingoy liberó a ocho por "actividades instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse, circular libremente y a realizar sus actividades".En su respuesta a, elalegó que "es respetuoso" dely que "no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica sobre problemas de otras naciones o sobre las decisiones soberanas que los Estados toman en relación a sus problemas".A finales de septiembre anterior,ilegalizó las, que reclaman democracia, justicia y libertad eny la dimisión del gobernante y la de su esposa, la vicepresidenta, y amenazó con encarcelar a los organizadores de las, tras acusarlos reiteradamente de ser terroristas y negarse a aceptar sus demandas.El número de muertos oscila entre 322 y más de 450, según organismos nicaragüenses no estatales dey laSIGUE LEYENDO: