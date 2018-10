Corredor Industrial

Cirilo Rivera, al frente de Caja Popular Mexicana.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, de la SDES.

En el reciente ranking de las empresas con más de 3 mil empleados consideradas “Súper Empresas para Mujeres” de la editorial Expansión, aparece una marca guanajuatense, dentro del sector financiero.La evaluación considera el número de colaboradores para segmentar de forma equitativa los resultados de cada uno de los participantes, califica el número de porcentaje de mujeres en la empresas, las prestaciones que tienen, aprobación de encuesta de directoras y gerentes y mujeres en posiciones directivas y gerenciales.El primer lugar es, esta firma implementó el programa Reach Out, enfocado en el desarrollo profesional de mujeres que ocupan puestos de alta dirección, en colaboración con General Motors, Microsoft y PwC.Le siguen en las siguientes siete posiciones reconocidas marcas como: Grupo Financiero Scotiabank, Grupo Financiero Banorte, Mars México, Nestlé México, Mc Donald´s y Jonhson & Johnson México.Pero, ¿y cuál es la empresa de Guanajuato que está en el listado? Es Caja Popular Mexicana que aparece en decimotercera posición.De acuerdo a los datos de Expansión, CPM genera empleo para 6 mil 505 personas, de las cuales el 47% es mujeres.En prestaciones para ellas obtuvieron 81 puntos de un máximo de 100 que se pueden obtener, en el rubro de aprobación encuesta de directoras y gerentes la calificación fue de la misma cifra y el resultado de 83 puntos fue en mujeres en posiciones y directivas gerenciales.al frente de Cirilo Rivera Rivera superó en el listado a Santa Fe Grupo Hotelero, Grupo Presidente, Office Depot de México, Harman de México, Sodexo México On Site Services, Softtek, BIO-Pappel y Grupo Jumex que cierra el ranking.Es el segundo año que TOP Companies y Expansión presentan el ranking de las Súper Empresas para Mujeres. En el ejercicio participaron 722 mil 268 mujeres que dieron su opinión sobre cómo es trabajar en sus organizaciones.TransformaciónPara el nuevo Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, en Guanajuato será fundamental pasar de la manufactura a la mentefactura, adaptación que permitirá acortar los tiempos para ofrecer mejores salarios en Guanajuato.Aclaró que la apuesta será seguir creciendo en la atracción y expansión de empresas de manufactura, pero el plan será al mismo tiempo crear un proyecto en donde puedan alinearse las instituciones académicas de Guanajuato para lo que realmente requiere el mercado nacional y extranjero, todo pensando en un mejor enfoque de vida de las personas.En la charla con el también empresario, mencionó que hay dos formas de ver los negocios:, y para él, en Guanajuato es momento de aplicar la segunda opción porque se cuenta con toda la infraestructura de tierra y humana para “brincar y preocuparnos más por la generación de riqueza, que es la única manera de acabar con la pobreza”.Aunado al trabajo que se realice en la dependencia de Desarrollo Económico, Usabiaga Díaz Barriga tiene claro que es necesario hacerlo en infraestructura, pues pronto las calles van a colapsar considerando que el crecimiento por año es del 14 al 16%, mientras las calles a lo mucho crece 1%, entonces se pregunta qué va suceder en cinco años, por eso será fundamental que haya equilibrio, dice, entre el tema económico y las inversiones en educación, movilidad y seguridad, “y eso con mejor remuneración con el trabajo, es un equilibro de factores, va todo de forma conjunta”.Un tema más que obligatorio para platicarlo es el USMCA, el cual para el Secretario fue muy buena su creación, pero aclaró que no podemos quedarnos dormidos. Lo que se compró fue tiempo.Porque en la posición que estábamos era de un riesgo inminente, no estábamos listos para perder al cliente potencial al que enviamos el 80% de los productos.“Pero hay que aprovechar el tiempo, porque es vergonzoso,, tenemos que fortalecernos porque a lo mejor esto se vuelve a repetir en 10 o 15 años”.