La controvertida Hispanidad

Estamos viviendo en un mundo lleno de opciones, un mundo diverso. Con mi formación en psicología, la que, durante el imperio de la ciencia positiva, requería de la aceptación en el mundo de tres dimensiones: lo que se puede ver sentir y tocar (medir), me fue muy difícil entender aquella frase que me decía alguno de mis maestros allá por finales de los años ochenta: “en la diversidad se encuentra la riqueza”. Era difícil porque me habían dicho que el mundo era de una solo forma y como empresario en aquel momento, creía que todos mis colaboradores debían pensar como yo, y que tal vez esa era la función que como gerente debía de realizar.Sin embargo, quizá afectado por la revolución de la libertad, esa que se empieza a reconocer durante los movimientos del 68, los cuales inician una ampliación de consciencia de la humanidad, cuyos ejes principales potencializan los valores del respeto por todas las personas, el entendimiento de que el valor de la libertad es tan sagrado que hasta el Ser Supremo tienen un gran cuidado y respeto por esta facultad que tenemos los seres humanos, y que lo que necesitamos como humanidad como bien lo reconoció el movimiento hippie cuando decían que lo que el mundo necesita es “amor y paz”, fue hasta entonces que empecé a entender de verdad la riqueza y crecimiento que da el reconocimiento de vivir en un mundo diverso.En el año 1500 la población global sería como de 400 millones, de los cuales 80 estaban en América. A mediados del Siglo XVI, de estos 80 millones quedaron 10 millones; en México, antes de la llegada de los peninsulares se habla de que habitaban 25 millones de personas y en el año 1600 quedaba sólo un millón de acuerdo a “La conquista de América. El problema del Otro” (Todorov 1982). Fue como una guerra por la alucinación del oro con la justificación de conseguir más súbditos de los Reyes Católicos y la imposición de la cultura Judeo-Cristiana. Se dio un choque de dos culturas, dos cosmovisiones.Hoy nos encontramos en el 526 aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Fue un descubrimiento mutuo. Los españoles llevaron la fe cristiana con todo lo que eso significa: hermandad entre todos los hombres por ser hijos de un mismo Dios, sacralidad de la persona humana e igualdad entre hombres y mujeres, aunque sólo en discurso porque de verdad existían clases muy marcadas y no existió la igualdad entre mujeres y hombres, menos con la Santa Inquisición.España ya nunca volvió a ser la misma. Se transformó en una nación más grande. Fray Junípero Serra y otros muchos llevaron la fe y realizaron una obra (que hoy está vista por criterios diferentes sobre si fue civilizatoria o avasallante), sin embargo es parte de nuestra historia: iglesias, escuelas, hospitales, tecnología agrícola, y posteriormente, universidades, imprenta y ferrocarril.Nuestros antepasados originarios de América tenían una gran civilización y grandes conocimientos de astronomía, agricultura e hidráulica como lo marca el comentario de Bernal Díaz del Castillo cuando hace un reconocimiento a la belleza de Tenochtitlan; aunque se ha escrito poco del lado indígena, siguen perdurando sus conocimientos y la tradición sigue adelante a pesar de tanto miedo y represión recibida durante tanto tiempo; esto denota la fuerza de la civilización que habitaba Mesoamérica de la que también somos herederos.La realidad es que el mestizaje fue una realidad ayer y lo sigue siendo hoy. Por supuesto, hubo muchos errores, como en toda obra humana. Pero el balance es una nación Iberoamericana que hace que todos -con nuestras diferencias- nos sigamos sintiendo unidos.Sin embargo, a pesar de estas dos posiciones polares frente a nuestra historia, debemos entender y aceptar que ha llegado el momento de tender puentes en donde hay precipicios, ya que nuestro mundo se ha vuelto tan polar. Este es nuestro trabajo ya que de otra forma no hay garantía de resultados satisfactorios para la raza humana.Cuando pequeño se celebraba esta fecha (12 de octubre) como el día de la Raza; tal vez sea el de “la Raza por la que hablará el Espíritu” y que seguramente ya hemos tenido la preparación a la que hemos sido sometidos a través de estos más de 500 años, porque estamos hablando de la “Raza Mestiza” esa que somos las y los mexicanos. Habrá que reconocernos con esa riqueza que ahora tenemos y honrar a nuestros antepasados que son los que nos dieron sus fortalezas y debilidades y quizá con lo indígena a la par que lo español, seamos ahora esta mejor raza y que en verdad podamos resolver de manera pacífica los retos que estamos enfrentando. ¿Podremos cumplir con nuestro encargo como Raza de Bronce? Mi esperanza es que sí. ¿Tú qué opinas y qué haces?¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!