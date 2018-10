[email protected]

Buenos días. Al igual que todos los domingos, desde hace más de treinta y cinco años, continúo platicando sobre la historia de Irapuato, la antigua y la actual, sabiendo que todo es historia y todos nosotros hacemos historia con nuestras acciones, modos de hacer y de pensar, y, al partir, nos convertiremos en personajes de Irapuato, buenos, malos o regulares, pero todos dejaremos huella, históricamente hablando. Ahora continúo platicando sobre la historia de las calles de ‘Vallarta’ y ‘Altamirano’, situadas en el centro citadino que llamamos ‘histórico’, aunque sabemos que todo Irapuato es histórico y todo él debe ser protegido y recuperado.Irapuato nació en una zona húmeda, con ríos y arroyos que serpenteaban desiguales y entre ellos se fue formando su trazo naturalmente. Los arroyos se secaron paulatinamente y en sus orillas se fueron construyendo chocitas y luego casas las que, con el tiempo, esos arroyos secos formaron las calles de Irapuato, ‘calles chuecas’. Al mismo tiempo, los caminitos, veredas o surcos que trazaba el hombre con sus pies descalzos, y luego con sus caites o huaraches, igualmente formaron los trazos de otras calles de Irapuato las que, con el tiempo, sus moradores recibieron los beneficios del agua a través de fuentes, las que sabemos, eran ‘pilas secas’. Uno de esos arroyos secos formó naturalmente las calles, continuadas una de otra, con el nombre de ‘Vallarta’ -la que se inicia en el ‘Boulevard Juan José Torres Landa’, anteriormente conocido como ‘calle del río viejo’, por haber sido inicialmente un rio la que posteriormente se convirtió en acequia-, al cruzar con la calle de ‘Terán’ se convierte en la calle ‘Altamirano’, tema, esa calle con dos nombres de este trabajo de escritura histórica. Recordemos los muy grandes de edad que en época de lluvias esa esquina, la del ‘Boulevard Torres Landa’ con la calle ‘Guerrero’ en su cruce existían las oficinas de la ‘Mexican Light and Power Company’ (creo), sus gerentes el señor Emilio Zetina y Don Cayo Alberto Díaz, donde existe el edificio de la Comisión Federal de Electricidad se inundaba, tanto, que no podían transitar los vehículos de motor, y aún ese cruce es ‘inundable’ y peligroso.En anteriores artículos sobre este tema señalaba que, a principios del siglo XX se giraron indicaciones para que los nombres de las calles de las ciudades y poblaciones fueran sustituidos por nombres de héroes o personajes de México, según la visión de las autoridades en el poder. Estas órdenes fueron enviadas, primero, por el gobierno de Don Porfirio Díaz y posteriormente, por el año de 1921, cuando se había formado ya la República Mexicana. Con esto entendemos que la calle de Vallarta era conocida anteriormente como ‘de la vaca’ y su continuación, ‘Altamirano’, como ‘de las tres caídas’, ¿Por qué sus nombres antiguos y el de sus sustituciones? La calle Vallarta recibió el nombre ‘de la vaca’ porque en su esquina con la calle de Terán, la familia Basauri (y creo que la familia Nieto también), vendía leche de su vaquería, la que era vaciada en grandes tinas de lámina y le colocaban un gran trozo de hielo para así conservar la leche fresca. Para ser reconocida, sobre su fachada pintaron una vaca la que dio origen a ese nombre. Esto sucedió a principios del siglo XX y la verdad es que su nombre anterior lo desconozco. La calle Altamirano recibía el nombre de ‘las tres caídas’ en razón de que anteriormente se rezaba esa práctica devocional iniciándola en el templo del ‘Hospitalito’ la que se continuaba por la calle de ‘5 de febrero’, anteriormente conocida con el nombre ‘de la piedra lisa’ y daba vuelta en la actual calle de ‘Allende’, conocida anteriormente como ‘del vía crucis’ o ‘del ángel’, para girar a su derecha y continuar sobre la calle ‘Altamirano’ la que recibía ese nombre, ’de las tres caídas’; en los estudios que he realizado encontré que durante un tiempo esta calle se conocía con nombre de ‘la chancla de Vieyra’, y mas atrás en el tiempo, con el nombre de calle ‘del roble’; luego regresarían por la actual calle de ‘Berriozábal’ hasta llegar a su cruce con la actual calle de Cortazar, conocida anteriormente como ‘de Nuestra Señora de la Misericordia’ hasta regresar al templo del Hospitalito. En los lugares donde se rezaba cada estación del Vía Crucis existía una cruz de cantera en su fachada y sobre la azotea, como símbolo de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Información larga e interesante la de los nombres que reciben esas calles, brevemente las relato. Vallarta, personaje que otorga su nombre a esa calle fue un Abogado, nacido en la ciudad de Guadalajara en 1830, quien fue secretario particular del Gobernador Santo Degollado, escritor y maestro en varias asignaturas, colaborador del periódico liberal ‘La Revolución’, diputado al Congreso Constituyente de 1856-1857, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, coronel del ‘Batallón Hidalgo’ en 1861. Emigró a los Estados Unidos y a su regreso se unió al gobierno de Don Benito Juárez en Zacatecas. Fue gobernador del estado de Jalisco. Posteriormente Don Porfirio Díaz lo nombró Secretario de Relaciones Exteriores de 1877 a 1878; fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor de numerosos libros, entre ellos, ‘Votos de Vallarta’, ‘Sobre el juicio de Amparo’ y ‘Comentarios a la Constitución’. Murió en 1893.Ignacio Manuel Altamirano Otorga su nombre a esa calle de dos cuadras únicamente a cambio de que fue un hombre verdaderamente notable en la historia de México que sobresalió en áreas tan trascendentes como el magisterio, las letras, la política, la guerra, la Justicia y más, todo esto partiendo del antecedente de que sus padres fueron indígenas puros, nacidos en Tixtla, Guerrero, quienes tomaron como apellido, Altamirano, el de un español que bautizó a uno de sus hijos. Ignacio Manuel Altamirano logró aprender el español y por ello pudo ganar una de las becas otorgadas por el Instituto Literario de Toluca para los niños pobres que supieran leer y escribir. Tan grande su genio y talento como su amor por la patria, que recorrió el país desempeñándose como maestro de primeras letras en los pueblos muy pobres y/o como dramaturgo y apuntador en una compañía de la legua. Para costear sus estudios de Derecho en la ciudad de México, siendo indígena, dio clases de francés; para derrocar al gobierno santanista se alistó en el ejército revolucionario y se afilió a las fuerzas de Juan Álvarez. Tan grande su calidad y amplias sus actividades que debo hacer un paréntesis para continuar el relato de su vida y obra en mi próximo trabajo de información de estas dos calles de Irapuato y en ese artículo platicaré un poco sobre la toma de posesión como Alcalde de nuestra ciudad por parte del Arquitecto Ricardo Ortiz Gutiérrez, brillante como siempre, una reseña de la ceremonia de presentación e inauguración del Festival Internacional Cervantino realizados ayer miércoles a las 5. 30 p. m en el Teatro Juárez de esa ciudad de Guanajuato, ceremonia a la que el señor gobernado, ahora el Licencia Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo nos invita anualmente a los Cronistas del estado de Guanajuato y sobre el ‘Día de la Raza’ que conmemorarnos mañana día doce. Termino.Acepto críticas constructivas para este trabajo.Bibliografía: Enciclopedia de México. Director José Rogelio Álvarez. Ciudad de México. Año de 1998. Tomos 1 y 14.