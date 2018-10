Nube Estéril

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes murió un bombero que trataba de controlar una fuga clandestina sobre un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Atitalaquia.



Su fallecimiento deja al descubierto el papel de los tres órdenes de gobierno en el robo de hidrocarburo detonado por una economía débil y la falta de trabajos para los habitantes de esta entidad.



La muerte del subdirector de Protección Civil y Bomberos, Salvador Mendoza Hernández, es la muestra de un gobierno que no ha logrado disminuir las tomas clandestinas que a diario surgen en la zona Tula-Tepeji y en la región Tulancingo.



Ya es común encontrar camionetas incendiadas, producto de los enfrentamientos entre los grupos dedicados al robo de hidrocarburo, incluso derrames de combustible entre milpas de maíz o alfalfa, y hasta carrozas fúnebres y ambulancias que transportan el llamado huachicol.



Ante este panorama: ¿Están preparados los Municipios, con equipo y capacitación, para enfrentar las contingencias que han provocado el robo de combustible?



De acuerdo con la reportera Joselyn Sánchez, esta es la segunda ocasión que bomberos resultan lesionados, luego que el 3 de febrero ocurrió una fuga en toma clandestina en la Sierrita, Ulapa, Tetepango, donde tres bomberos resultaron con quemaduras.



Los cuales fueron el Director de Protección Civil de Tlahuelilpan, así como el Director y Subdirector de PC de Mixquiahuala.



Por si fuera poco, Cuautepec de Hinojosa y Tula de Allende son dos de “los peores cinco Municipios” a nivel nacional debido a la perforación de tomas clandestinas, señaló en su anterior comparecencia Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Pemex.



En ese contexto, la muerte de Salvador Mendoza Hernández es la muestra de un fracaso gubernamental que trata de atenuar el problema de inseguridad con estrategias millonarias que en otros Estados del país no funcionaron.



Y lo peor es que esa tendencia de violencia por el robo de hidrocarburo va en aumento y no parece tener fin ni con la transición del Gobierno Federal.



La respuesta es no. Los Municipios no están preparados para enfrentar este delito y, lo peor, es que no se ven estrategias para erradicarlo.



En tanto Ésto sucede, el subdirector de Protección Civil de Atitalaquia, Salvador Mendoza Hernández, quien deja una esposa y dos hijos, será homenajeado este martes por compañeros y amigos.

