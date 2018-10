Daños inimaginables

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mala decisión de gobierno puede dañarnos mucho más de lo que nos imaginamos. Con Luis Echeverría y José López Portillo costaron tres décadas de atraso. Una generación perdida de desarrollo económico. Una mala decisión de Echeverría fuey gastar los ahorros del erario en una expansión monetaria sin sustento. Nos hundimos y devaluamos en 1976.La estrategia de López Portillo fueMéxico tropieza de nuevo en 1982. Había que empezar de nuevo.La última gran crisis, la de 1994, fue propiciada por el último año caótico de Carlos Salinas de Gortari. Ahí fueron varios los problemas, pero el principal fue no devaluar a tiempo.El problema ahora son las decisiones que puede tomar el nuevo gobierno., lejanas a la racionalidad y a la realidad.El primer error grave seríay pararlo por la voluntad de una turba ignorante como sucedió en el sexenio de Vicente Fox.El segundo sería cumplir la increíble decisión dePongamos un ejemplo sencillo: imaginemos que los expertos en la mesa de cambios en el Banco de México renuncian en masa. Son profesionistas altamente calificados en lo técnico y de tradición ética. Si Banxico tuviera que reponerlos con amateurs de izquierda “muy comprometidos” con los bajos salarios, volarían en pedazos la estabilidad económica en unos días. Ese error costaría más que todos los ahorros posibles en reducción de salarios a la alta burocracia. La idea es insostenible, perniciosa y absurda.El tercer problema que está generando la nueva administración es. El enfrentamiento con los trogloditas de la CNTE vislumbra tormentas serias. El capital o bono político de Andrés Manuel López Obrador puede acabarse pronto si no hay acuerdos políticos. De por sí la opinión pública reprueba la inminente presencia de Elba Esther Gordillo en el SNTE, más lamentaríamos la entrega de la educación a quienes el propio Andrés Manuel llama radicales “conservadores”.El cuarto error sería la intolerancia. Aunque el triunfo de Morena haya sido histórico y mayoritario, el Presidente electo no puede señalar y personalizar sus críticas a medios de información independientes como los del Grupo Reforma. Ponera quienes no comparten sus ideas ya le costó caro, con la boda súper “fifí” de su colaborador César Yáñez.Estamos sorprendidos de la cantidad de editorialistas que critican las decisiones, que prevén un futuro tormentoso. Notamos queen busca de luz que ilumine de claridad ante la confusión diaria. Luego estallan las redes sociales con videos como el del próximo Secretario de Comunicaciones, que se enfrenta a un particular sin tener cargo oficial todavía. Ya muchos comentaristas abordaron el tema.La suma de todos los temores y de todos los terrores está en la posible división del país, donde los malos sean los “emisarios del pasado”, los “sacadólares”, los “conservadores”, los “fifí”;En un país desarrollado, civilizado y de instituciones, los buenos son todos; los malos son quienes atentan contra las leyes, la civilidad y las instituciones. (Continuará)