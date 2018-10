Una nueva oportunidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 10 de octubre comenzaron las nuevas administraciones municipales. El martes en la noche se instaló la última sesión de ayuntamiento de la anterior administración y se ligó con la primera de la actual administración, a efecto de que no hubiera un vacío de poder y que en todo momento hubiera gobierno.Este 10 de octubre pasará a la historia como la primera vez que toman posesión alcaldes que fueron reelegidos y entonces gobernarán otros 3 años.Fueron 7 Presidentes Municipales los que repiten. Dos de los municipios más grandes del Estado: León e Irapuato, los otros son: Pénjamo, Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo, Juventino Rosas y Moroleón.También es histórico por el tema de género en el que particularmente tenemos como comunidad deudas históricas con las mujeres. Los últimos 3 años hubo sólo 2 alcaldesas y ahora fueron 13 mujeres quienes tomaron posesión como máxima autoridad municipal, incluyendo a las alcaldesas de Celaya y Salamanca. También en el caso de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, quien con 29 años se convierte en el Presidente Municipal más joven del Estado, o el caso de María del Carmen Ortiz de Apaseo el Alto, quien es viuda de quien fuera candidato por MORENA y que fue asesinado durante la campaña.Cada uno de los 46 municipios tiene sus propias problemáticas y situaciones particulares que enfrentar. Sin embargo, hay un tema coincidente y sumamente preocupante: la seguridad.Hoy tenemos un Estado que aparece en todos los titulares del país y no precisamente de manera positiva.Guanajuato, Estado otrora tranquilo y en paz, hoy está manchado de sangre.Irapuato, mi municipio hoy es justo lo que nunca quise que fuera: una ciudad donde tenemos miedo.Se requieren estrategias y acciones muy puntuales para enfrentar y prevenir la inseguridad, pero todas ellas no servirán si no existe un elemento intrínseco y fundamental: la sensibilidad en nuestras autoridades.Las administraciones que recién comienzan tienen sobre todo que cumplir en sensibilidad y empatía con la ciudadanía.Estoy cierto que con esos valores al frente de la visión de gobierno, claramente podremos aspirar a tener administraciones honestas, cercanas a la gente y con aspiraciones reales de cumplirnos a la sociedad.¿Qué tiene que ver esto con la inseguridad? Yo creo que todo, pues la génesis de la inseguridad son la corrupción y la impunidad. Si tenemos autoridades honestas habremos dado un paso gigante en esta lucha, que también implica el reconocimiento por parte de nuestros gobernantes de que el manejo de la seguridad no es un tema ni sencillo, ni común, por lo que las acciones a favor de ella no podrán ser jamás simples ocurrencias. Se requiere el estudio científico de los fenómenos que abonan a ella y enfrentar las causas que la generan y esto implica de suyo, un trabajo transversal y sumamente sensible, en prácticamente todas las áreas de gobierno, lo que permitirá tener un trabajo adecuado en la prevención de los delitos.En el caso particular de León e Irapuato, se entiende que la gente votó por la continuidad. Creo sinceramente que sobre todo en los temas de seguridad nos han quedado a deber mucho nuestras autoridades.Tienen ahora ante sí, una posibilidad increíble de saldar esa deuda, pero hay que recordar lo que decía Albert Einstein: “No esperes resultados diferentes si haces siempre las mismas cosas”Entonces, particularmente en los casos espero como dije, sensibilidad. Si la tienen nuestros alcaldes, entenderán que lo que hicieron en su anterior administración claramente no resultó y que entonces para poder obtener una mejora, tendrán que hacer las cosas de distinta forma.¡Y cuentan conmigo y con muchísima gente que queremos vivir en paz!