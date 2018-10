Atendieron una fuga de combustible… el bombero Salvador Mendoza ya no volvió

Con la mirada perdida, Eduardo Hernández Gómez recuerda la última vez que vio con vida a su compañero Salvador Mendoza Hernández, quien murió la noche del domingo 14 de octubre mientras intentaba controlar una fuga de hidrocarburo, causada por una toma clandestina en Atitalaquia.



Mendoza Hernández será homenajeado este martes en las instalaciones de Protección Civil del Municipio.



Mientras cuenta lo sucedido, Hernández Gómez, director de dicha corporación en Atitalaquia, tose insistentemente y pide agua para aliviar el picor en la garganta, los estragos de la noche anterior todavía son notorios en su cuerpo.



Él y cuatro compañeros más resultaron intoxicados cuando intentaron controlar la fuga que provocó el desalojo de diversas familias y la suspensión de clases en el Municipio.

Salvador y otro compañero se adelantaron para evaluar la situación y ver cómo se iba a atender.

“De donde estábamos a donde encontramos al primer compañero tirado eran no más de 10 metros. Llegamos al rescate de uno que quedó inconsciente y fue trasladado al hospital y ya no supimos más.



Los seis perdimos la conciencia, Salvador estaba tirado un poco más adelante, sus ojos reflejaban el cansancio de la jornada”.



“Nos habían dicho que era gasolina. Sin embargo, el aroma en el aire picaba en la garganta y aunque tenemos el equipo necesario, todo pasó en no más de cinco minutos, no eran ni las 23:30 horas”, recuerda tratando de dar sentido a las palabras.



“A mí me sacaron, no tengo la hora exacta pero me comentan que fue como a las 2 de la mañana del lunes. Después de que los elementos dejaron de responder el radio, Policía Municipal llamó a las corporaciones de Tlahuelilpan y Tula para que los apoyaran”.



“Al Jefe de turno y a mí sólo nos dieron oxigenoterapia y a otros tres los llevaron al hospital para su atención. Me quedé en el lugar después de que recobré la conciencia, alrededor de las 6 de la mañana”.