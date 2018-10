El presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, desestimó la manifestación que realizaron estudiantes del Cbtis 218 Julián Villagrán, el pasado viernes, por la suspensión de clases a consecuencia del derrame de hidrocarburo provocado por una fuga clandestina.



Así pasó:

“Creo que fue un acto muy lamentable. Yo fui dirigente estudiantil de esa escuela (Cbtis 218) y siempre tratamos de llevar los actos de manera responsable. Platiqué con el Director, las instancias del Cbtis y creo que en ningún momento fue orquestado bajo un tema de queja real sino en tema de grilla”, dijo.



Especificó que quien organizó la manifestación fue la ingeniero Idalia, aunque no especificó su apellido, quien era la responsable del grupo en ese momento, y aunque reconoció que fue una expresión legítima, dijo que no se puede ser “revolucionarios en Facebook y no hacer una acción real”.



Al respecto, mencionó que una acción real hubiera sido que los jóvenes pidieran espacio para continuar con sus clases, el cual se les hubiera dado sin ningún problema.



Cabe mencionar que después de la suspensión de clases, el secretario municipal, Octavio Alejandro Maturano, declaró para un medio regional que “el comercio del hidrocarburo es un tema que está en boga de todos, hay muchas personas que de una u otra forma consumen o consumimos el combustible ilegal y ésto ha generado que sea una necesidad que la población lo pide”.



Ante esta declaración, el Alcalde comentó que fue malinterpretada porque se trató de un tema de generalidad para que nadie se sintiera aludido, y reconoció que las afirmaciones vertidas se hicieron de manera irresponsable, por lo que el Secretario Municipal ya recibió un regaño.



APRUEBAN LEY DE INGRESOS

Lo anterior lo comentó en entrevista, luego de Sesión de Cabildo donde se aprobó la Ley de Ingresos 2019, con un monto de 52.6 millones de pesos, un millón más de lo que se aprobó para 2018 (51.6 millones de pesos).



Del recurso que se estableció como meta para este año, reportan un ingreso a las arcas municipales de 83 por ciento, y especificó que para el siguiente año esperan una recaudación de 10 millones de pesos en recursos propios.

Todos están viendo: