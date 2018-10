Reportan fuga de gasolina, ahora en Santiago Tulantepec

Integrantes de Protección Civil atendieron una fuga de gasolina localizada en toma clandestina en Santiago Tulantepec. Las autoridades fueron alertadas por un reporte ciudadano durante la noche de ayer.



Junto con policías municipales, los rescatistas se trasladaron al poblado de Los Romeros, cerca del Panteón, donde acordonaron el área y laboraron para controlar la fuga de hidrocarburo.



Alejandro Rosales, director de Seguridad Pública municipal, dijo que no hubo necesidad de desalojar a vecinos de las inmediaciones.



"No hay casas cerca de donde fue la fuga y el escurrimiento no fue de grandes dimensiones", añadió.



Dijo que también se reportó el incidente a personal de Seguridad Física de Pemex para que procedieran a la clausura definitiva.

