"...La venganza y la justicia se parecen mucho"

La segunda temporada de Microteatro León ha generado nuevas emociones entre los leoneses que buscan disfrutar de buenas historias y cultura en un espacio. 7 propuestas teatrales enmarcan este mes, podrás disfrutar de la cartelera desde el 4 hasta el 28 de octubre.Video: Despertando a los ClásicosFotografía: Periódico am; Un lugar llamado ShakespeareLa temática que podrás seguir a través de las historias, gira en torno al género dramático dentro del periodo clásico, llevando por nombre: #PorLosClásicos.Fotografía: Periódico am; Una moraleja para EsopoDurante 4 días a la semana, 7 salas ofrecen a los asistentes experiencias individuales que van de lo existencial, cómico, dramático hasta lo triste y 'de otro mundo'. En la opinión de asistentes, cuando asistes a este recinto "debes prepararte para un día distinto a otro, porque no lo vas a olvidar".Fotografía: Periódico am; Despertando a los ClásicosLos creadores convergen en un espacio que además de permitirles crear algo único, funge como plataforma de difusión artística, pues Microteatro León es parte de los proyectos que la ciudad brinda a los artistas el espacio apto para compartir lo que hacen con el público y miembros de la escena local y nacional.Fotografía: Periódico amVideo: Periódico am; Un lugar llamado ShakespeareEn la calle Independencia #115 del centro de la ciudad, podrás disfrutar de 7 obras independientes: "Buscando al principito", en la sala 1; "Azul Deseo", en la sala2; "Una moraleja para Esopo", en la sala 3; "Esperando a otro clon", en la sala 4; "Después del Minotauro", en la sala5; "Un lugar llamado Shakespeare", en la sala 6; y, "Despertando a los Clásicos", en la sala 7.Fotografía: Periódico amLos precios de los boletos oscilan los 60 pesos, pero si quieres asistir a más de 2 funciones, puedes tomar el descuento que te brinda por 150 pesos el pase a 3 funciones en una sola noche.Fotografía: Periódico amTIENES QUE LEER: