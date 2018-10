Sigue leyendo:

Una persona de la tercerapor tener "problemas" en su, de 65 años, fue víctima de discriminación por los empleados de un establecimiento en Cottageville, Carolina del Sur (EEUU) cuando se disponía a comer una dona y café, pues el gerente le dijo que se tapara la cara o se fuera.Su hija,publicó el caso redes sociales: “Se fue, y se llegó a casa llorando para contarme lo que pasó (…) Mi padre es el hombre más fuerte que conozco, pero cuando me contó lo que le pasó, vi cómo le salían las lágrimas. Me dolió verlo herido así, especialmente por algo que no puede cambiar”, fue la publicación que realizó Brandy en Facebook.Evans comentó que el gerente del establecimiento jaló a su padre de la camisa y bruscamente le llevó a su oficina donde le pidió que se cubriera el rostro o que se fuera, ya queEn la publicación la hija del adulto comentó que su padre no puede taparse la cara, ya quey requiere mantenerla expuesta.“Nunca deberías juzgar un libro por su portada hasta que hayas caminado una milla en sus zapatos”, culmina el mensaje.

