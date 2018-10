"Vamos a esperar los dos audiencias que se van a realizar en estos próximos días que son este miércoles y el 25 de este mes y si vemos que la Federación o la Comisión no toman cartas en el asunto vamos hacer una huelga de hambre en la puerta de la Federación.



"Que dé la cara (Brizio), que se presente y que hable conmigo", exigió, contactado vía telefónica por CANCHA.

No sería el único en irse a huelga de hambre



"He recibido el apoyo desde el inicio hasta ahora, estamos viendo lo del Conapred y la audiencia y si no pasa nada él está conmigo para hacer la huelga de hambre", comentó Maganda.

Brizio, dispuesto a ir



“Sé que el tema está en Conapred, pero el abogado no me ha citado para nada. Lo que puedo decir es que estoy tranquilo al respecto, yo sé quién soy y sé lo que pasó”, declaró.

afuera de la FMF si elal menos a una de las dos audiencias a las que está citado, tanto en el Conapred como en Conciliación y Arbitraje.El ex árbitroen las instalaciones de la Federación, en caso de que el dirigente de los colegiados no acuda este miércoles al Conapred o el 25 de octubre a la Junta Local de Conciliación.Maganda no sería el único en irse a huelga de hambre ya que. Dijo que tanto Brizio como el asesor Jorge Gasso se refirieron a él como "negro de mierda". Hoy sostiene una batalla legal para ser reinstalado.El titular de la Comisión de Árbitros ha negado en diferentes oportunidades esta acusación.En entrevista, el Presidente de la Comisión de Arbiraje de la FMF,