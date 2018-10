La 'herencia maldita' del Chavo Díaz en el León

Hay calidad, señala El Ratón Ayala

En el sótano de los menores

Nacho Ambriz, cerca de los chavos

Existe una explicación al por qué eles último lugar en la tabla de participación de menores, la regla que regresó para esta temporada y que tiene a los esmeraldas ocupados, pues luego de 12 jornadas, laapenas suma 377 de los 765 minutos que debe completar en 17 partidos.El entrenador de la, el argentino, asegura que fue la mala planeación la que llevó al primer equipo a tener complicaciones con esa regla.“La mala planeación que hicieron y demás... es decir, (Nacho)toma mucho más en cuenta la calidad de los equipos de la Sub20, son jugadores que pueden ser útiles”, lanza “”.Para el estratega de esta categoría, con la que ha conseguido llegar a tresdela la fecha, no falta calidad en los jóvenes con los que trabaja y por el contrario, es cuestión de una mayor confianza del entrenador principal para que los jóvenes puedan aportarle al primer equipo.“Yo creo que más que todo (falta) la confianza del; el año pasado no había la nueva (regla del menor) y yo creo que ahora se van reformando las cosas”.Hasta el momento, elsuma ely cabe destacar que por juego sólo puede sumar 270 minutos, sin importar la cantidad de jugadores menores que utilice por duelo.“Los jugadores míos (Sub 20) están siempre disponibles para que él () trate de agarrarlos y tratar de jugar... de ahí en más, uno no puede hacer más cosas de lo que realmente no puede tener aquí”, comentó Ayala.Si León no cumple con la regla, perderá tres puntos, que pueden resultar claves en la lucha por una aún lejana clasificación a laA su llegada a la dirección técnica del primer equipo,buscó apara saber cómo se trabajaba en esta categoría, pero también para buscar hacer equipo y utilizar a los jugadores de ambos planteles en las dos categorías.Los cambios no se hicieron esperar y desde la primera alineación que utilizó el nuevo estratega verdiblanco, ante, algunos jugadores pasaron de Primera a la Sub 20 y viceversa.“(A) nunca le ha temblado la mano (para trabajar con los jóvenes). Tuvimos una conversación, una plática en la que se habló de que ellos necesitan también bajar jugadores a la Sub 20 y que de aquí se suban jugadores al primer equipo. No queda más que tratar de ponerlos y darles confianza, nada más”.