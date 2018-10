“Soy más bueno que él. Pienso que el olfato goleador lo tenemos ambos, siempre estamos en los momentos importantes... nos entregamos en la cancha y tenemos buen juego aéreo a pesar de la estatura”, contó.



“Me falta mucho por aprender”, agregó.

“Martínez está un paso adelante”, aseguró The Guardian



“Se adapta al juego en conjunto, ya sea como delantero o como lateral”, destacan.

El jovendel futbol por The GuardianNacido el 6 de enero de 2001, el jugador nacido en Veracruz, fueque lo comparó con el delantero del West Ham, pero él aseguró que es mejor que Javier Hernández.El 'Chevy', como es conocido el joven de 17 años, aseguró queya que Chicharito representa inspiración, porque no se da por vencido.Dentro de las características que destacó el portal inglés, señalan queDe acuerdo con el portal,, a quien, aparentemente, no le gustaba que le dijeran “Sebas” cuando era niño.En el Apertura 2018,