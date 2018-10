Eiza González presume figura, pero Juan José Origel 'la balconea' con foto del pasado

Lo bueno y lo malo en su red social



"Las mujeres mexicanas te súper admiramos y apoyamos", "Tienes un cuerpo perfecto"

FOTOS: Instagram.

'La balconea' Juan José Origel

La figura que presumió Eiza González dejó claro que la actriz no piensa dejarle su trono a nadie, y que se mantiene como una de las figuras másdel medio y de las redes sociales.La actriz compartió la foto nada menos que desde, donde 'opacó' al paisaje de fondo con la poca ropa que se puso.La mexicana ya tiene un tiempo en Estados Unidos, donde le va muy bien como actriz y gana terreno en Hollywood, entre las grandes estrellas.Usuarios y admiradoras la halagaron por su figura y le escribieroncomo:Si bien hubo muchas palabras positivas, también hubo quienes le entraron con ganas a las, pues ante un comentario de que toda la imagen 'parece tallado a mano por un gran artista', hubo quien comentó que esas manos fueron las de un cirujano.Juan José Origel publicó una foto del recuerdo acompañada de la fraseen la que la actriz luce muy diferente, y que desató comentarios.Pues bueno, tan pronto vieron la imágen, los usuarios resaltaron todos los 'detallitos' que han cambiado con el paso de los años, y escribieron en sus redes que la actual imagen de la actriz no es cien por ciento natural, 'pues no se puede negar que hubo un cambio'.