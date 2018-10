Piden fuera de la foto a Irina Baeva

Fernando Colunga se dejó ver, al lado de Andrea Legarreta, y más de un usuario manifestó que tuvo que ver 'dos veces', porque no reconocía al actor.El galán de las telenovelas por excelencia, asistió a una convivencia que organizó Emilio Azcárraga Jean, en Valle de Bravo, Estado de México, y Colunga reapareció para convivir con sus amigos y colegas.'Casual', 'fresco', a sus 52 años de edad, es como se ve Fernando, quien no es muy fan de las redes sociales; fue Andrea Legarreta la que subió la foto donde también está Claudia Álvarez.Lo que es un hecho es que sigue siendo de los consentidos de Televisa, pues se dice que la fiesta es 'exclusiva', y que no todas las estrellas brillan en las invitaciones. 'Pero bueno', ¿te parece que Colunga ha cambiado 'con los años'?, mira una foto de hace un tiempo:El actor llevó gafas oscuras, el cabello más corto y chamarra banca. Hubo quien pidió a Andrea que contara 'algo de él', pues mantiene su vida muy en privado, además de que le pidieron que regrese a las telenovelas.Otro galán que apareció con la conductora es Andrés Palacios, quien también se llevó muchos halagos de sus seguidoras.A la que no le fue muy bien en los comentarios es a Irina Baeva; usuarios incluso pidieron 'Sanquen a Irina Baeva!, al verla en la fotografía.Al parecer también estuvo invitado Gabriel Soto, según información publicada en Diario Basta!.