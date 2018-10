"En lo que respecta a Tristan, las cosas siguen siendo demasiado inestables entre ellos a día de hoy. Su reconciliación como tal está en el aire, pero Khloé lo está tomando con calma y aguanta con entereza las anomalías que todavía existen en su relación"

"Khloé está contenta, satisfecha y muy feliz gracias al hecho de que es madre y, sobre todo, al ver cómo va evolucionando True. Crece muy rápido y no podría estar más sana"

“Khloé Kardashian le puso los cuernos a Tristan Thompson con su ex French Montana. Tuvieron un reencuentro hace unos meses. Simple y llanamente. Fue una devolución a lo ocurrido”

Khloé Kardashian y Tristan Thompson decidieron darse una segunda oportunidad tras 'las' infidelidades que él cometió cuando su pareja estaba embarazada, pero aún tras el nacimiento de su niña, las cosas no van nada bien.Al parecer la confianza entre la socialité y el deportistapues fuentes cercanas al 'Klan Kardashian' aseguran que no tienen estabilidad como pareja.Tristan es jugador de los Cavaliers y reside en Cleveland por su profesión; Khloé estuvo varios meses ahí, pero en el verano regresó a Los Ángeles. Él comenzará una nueva temporada en la NBA pero no se sabe si ella seguirá haciéndole compañía.Al parecer la millonaria se está concentrando en su bebé, pues por mucho que ha tratado de pasar la página, las emociones yComo relata La Botana, la empresaria habría pagado con la misma moneda a su pareja al saber de las infidelidades, cosa que publicó la revista In Touch:Con información de Quién y La Botana.